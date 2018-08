Russische hackers mikken op Amerikaanse verkiezingen van november

Russische hackers die gelinkt worden aan de cyberaanvallen die de Amerikaanse verkiezingen van 2016 verstoorden, warmen zich op voor de midterms van november, blijkt uit onderzoek van Microsoft.

Technologiegroep Microsoft heeft vorige week zes internetsites gesloten die sites van conservatieve denktanks in de VS probeerden na te bootsen. De namaaksites waren geregistreerd door Russische hackers.

Brad Smith, chief legal officer van Microsoft, meldde het nieuws in een blogpost.

Een ervan was een doorslagje van het International Republican Institute, zegt Smith. Dat is een denktank waar de Republikeinse senatoren John McCain en Marco Rubio, voorstanders van een hard Rusland-beleid - in de raad van bestuur zitten.

Andere doelwitten waren de website van de Amerikaanse Senaat en het Hudson Instituut, een andere conservatieve denktank. Microsoft omschrijft het collectief van Russische hackers met de naam 'Strontium'.

Volgens Microsoft vielen de aanvallen van Russische hackers op Amerikaanse sites het voorbije jaar wat terug, maar is er de voorbije maanden weer meer activiteit merkbaar. De Democratische senator Claire McCaskill meldde vorige maand dat er een poging was om haar computernetwerk in de Senaat te infiltreren.

Huis van Afgevaardigden

'We zijn bezorgd over de gestage activiteit waarmee politici, partijen en denktanks in de Verenigde Staten worden geviseerd', zegt Brad Smith. 'Alles samen weerspiegelt dit het type van activiteit dat we zagen in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen van 2016 en de Franse verkiezingen van 2017.'

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten zaten Russische inlichtingendiensten achter de cyberaanvallen in de verkiezingscampagne in 2016. Vorige maand beschuldigde openbaar aanklager Robert Mueller een handvol Russische inlichtingenmensen van het hacken van Amerikaanse sites.

Zowel Microsoft, Facebook als Google bieden Amerikaanse politici tools aan om hackers van zich af te houden.