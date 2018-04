Russische oligarch geeft controle over aluminiumreus Rusal op

Via een mededeling van zijn investeringsvehikel EN+ liet Deripaska verstaan dat hij ‘in principe’ bereid is zijn belang in Rusal te reduceren tot minder dan 50 procent. Het is niet bekend hoe groot het belang van Deripaska in het aluminiumconcern exact is, maar het wordt door analisten op meer dan 65 procent geschat. Verder is Deripaska zijn bestuursmandaten bij Rusal op te geven.