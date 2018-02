Schietpartij bij Amerikaanse inlichtingendienst NSA

De politie van de Amerikaanse staat Maryland heeft woensdagochtend vroeg een schietpartij onderzocht aan het hoofdkwartier van inlichtingendienst NSA in Fort Meade. Er viel één gewonde.

Rond 10.00 uur 's morgens lokale tijd was de situatie weer rustig. Volgens de Amerikaanse media is de vermoedelijke schutter opgepakt.

The Washington Post meldt, op basis van een woordvoerder van de politie van Fort Meade, dat één iemand verwond werd en naar het ziekenhuis is gebracht. Aanvankelijk had ABC 7 News melding gemaakt van drie neergeschoten mensen, maar ook die zender houdt het intussen op één gewonde.

Nog volgens mediaberichten werd er een verdachte gearresteerd. Televisiezender CBS News berichtte over een SUV die dichtbij de ingang van de NSA kogelgaten had in de vooruit. Op beelden van die zender was ook een man te zien die door de agenten in de boeien was geslagen.

‘De president is op de hoogte van de schietpartij in Fort Meade en onze gedachten en gebeden zijn bij iedereen die betrokken is’, zei het Witte Huis in een verklaring.