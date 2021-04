Schietpartij bij FedEx in Indianapolis eist acht levens

Een schutter heeft donderdagavond acht dodelijke slachtoffers gemaakt in een vestiging van de pakjesdienst FedEx in het Amerikaanse Indianapolis. Volgens de politie is de dader uit het leven gestapt.

De politie meldt dat ook vier mensen in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht zijn. Drie anderen hebben schotwonden.

Nog volgens de politie heeft de schutter zichzelf doodgeschoten. Zijn identiteit en motief zijn niet vrijgegeven.

Het drama deed zich voor in de FedEx-afdeling nabij de internationale luchthaven van Indianapolis. Het is met 4.500 werknemers de tweede grootste hub van het koerierbedrijf.

Tiener neergeschoten door agent

Nog in de VS wordt geschokt gereageerd op een video die toont hoe een politieagent een 13-jarige jongen neerschiet in Chicago.

Op de bodycambeelden van de agent is te zien hoe hij Adam Toledo in de nacht van 29 maart achtervolgt, hem beveelt te stoppen en zijn handen te laten zien. Dan schiet hij hem neer, net op het moment dat de tiener is gestopt en zijn handen in de lucht heeft gestoken.

Het parket zegt dat Adam Toledo gewapend was, maar op de video is geen wapen in zijn handen te zien.

Tijdens een persconferentie donderdag, voordat de beelden werden vrijgegeven, noemde de burgemeester van Chicago, Lori Lightfoot, de beelden 'ondraaglijk' om te zien en riep de inwoners op kalm te blijven.