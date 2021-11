Schikking van 626 miljoen voor inwoners van Flint na loodvergiftiging in kraanwater

Tienduizenden inwoners van de Amerikaanse stad Flint krijgen in totaal 626 miljoen dollar schadevergoeding van de staat. Loodverontreiniging in het drinkwater maakte de bevolking jarenlang ziek.

Jaren nadat het gezondheidsschandaal in Flint (Michigan) aan het licht is gekomen, drinken veel inwoners nog altijd liever niet uit de kraan. Het leidingwater in de stad maakte 25.000 inwoners van de Amerikaanse stad na 2014 ziek of schaadde hun gezondheid.