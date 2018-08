Schuldenberg Amerikaanse studenten loopt op tot 1.500 miljard dollar

De leningen die studenten in de VS zijn aangegaan om hun studies te betalen, zijn met 500 miljard dollar aangedikt sinds het academiejaar 2010-2011.

De cijfers staan in de Britse zakenkrant Financial Times. De studieschulden zijn de jongste jaren zo fors gestegen dat de alarmerende vraag rijst of een diploma nog een goede investering is en of het hoger onderwijs nog toegankelijk is voor alle Amerikanen.