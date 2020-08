Seksschandaal drijft evangelische Trump-adept Jerry Falwell in het nauw

In de VS zit de evangelische leider Jerry Falwell jr. op de schopstoel als voorzitter van Liberty University, een van 's lands grootste christelijke universiteiten. Berichten over een liederlijk leven drijven de Trump-adept van het eerste uur in het nauw.

In de Verenigde Staten heeft Team Trump al minder bezorgde tijden gekend. Terwijl Donald Trump deze week tijdens de Republikeinse conventie het beste van zichzelf geeft om zijn kansen op een tweede presidentieel mandaat gaaf te houden, voert een van de steunpilaren in zijn vorige race naar het Witte Huis, Jerry Falwell junior, strijd om te overleven als voorzitter van Liberty University, een van 's lands grootste christelijke onderwijsinstellingen.

De evangelische leider belandde op de schopstoel na berichten over zijn liederlijke levenswandel. De 58-jarige zoon van de bekende tv-dominee Jerry Falwell senior bracht zichzelf begin deze maand in een lastig parket door ietwat gewaagde beelden te posten op sociale media. Met deels ontblote buik en geopende gulp poseerde hij met zijn arm om een jongere vrouw. Ook de dame, een assistente van zijn echtgenote Becki, had haar broek opengeritst.

Grap

Een golf van verontwaardiging rolde door conservatieve evangelische middens. Falwell junior poogde de schade te beperken door de foto's af te doen als een 'grap'. Maar de humor ontging de raad van bestuur van Liberty University. Die stuurde zijn voorzitter op 7 augustus voor onbepaalde duur met verlof. Als de instelling van haar ruim 100.000 studenten een onberispelijk gedrag eist, kan ze moeilijk de weinig voorbeeldige attitude van haar voorzitter dulden, klonk het.

Deze week nam de zaak een nieuwe wending. Het persagentschap Reuters berichtte dat de Falwells jarenlang een seksuele relatie hadden met hun 28-jarige zakenpartner Giancarlo Granda. Die getuigde hoe hij het koppel in 2012 had leren kennen in een hotel in Miami, waar hij als badmeester een centje verdiende. Zes jaar lang zou Granda seks gehad hebben met Becki terwijl echtgenoot Jerry toeschouwer was bij het minnespel.

3 miljard activa Jerry Falwell junior deed Liberty University uitgroeien tot een reus van het christelijk onderwijs met ruim 3 miljard dollar activa.

De evangelische leider betwist de aantijgingen. 'Mijn vrouw had een affaire met Granda, maar ik heb nooit toegekeken. De meeste beweringen van die kerel, de afperser, zijn leugens.' Voor de raad van bestuur van Liberty University, dat buitenechtelijke relaties verbiedt, was de maat vol.

Na urenlang crisisberaad wisten de bestuurders de evangelische leider er maandag van te overtuigen in te stemmen met een vertrek. Een ontslagbrief heeft hen nooit bereikt. Overleg met zijn advocaten deed Falwell junior besluiten op zijn stappen terug te keren.

Trump

Hoe het nu voort moet, is koffiedik kijken. Als de raad van bestuur voet bij stuk houdt, krijgt Liberty University mogelijk voor het eerst een voorzitter die geen lid is van de Falwell-dynastie. De christelijke instelling werd in 1971 opgericht door de oerconservatieve Falwell senior. Voor hem bestond 'geen grotere zonde dan seksueel wangedrag'.

Schermvullende weergave Jerry Falwell jr. (rechts) is een aanhanger van het eerste uur van Donald Trump (links). ©BELGA

Na diens overlijden in 2007 nam zijn zoon de leiding over van de met schulden beladen universiteit. Junior bleek er een veel minder strenge ethiek op na te houden dan zijn pa, maar deed Liberty University wel uitgroeien tot een reus van het christelijk onderwijs met ruim 3 miljard dollar activa.