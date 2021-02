Senaat stemt voor verderzetting impeachmentproces Trump

Een meerderheid in de Amerikaanse Senaat heeft dinsdag bij een stemming het impeachmentproces tegen de gewezen Republikeinse president Donald Trump grondwettelijk verklaard.

Donald Trump is door het Huis van Afgevaardigden in staat van beschuldiging gesteld voor 'aanzetten tot opstand' in het kader van de bestorming van het Capitool op 6 januari. Maar de advocaten van Trump hadden gesteld dat het impeachmentproces in de Senaat ongrondwettelijk zou zijn, omdat hun cliënt niet langer het staatshoofd is.

Na een vier uur durend debat, werd dinsdag bij een stemming - 56 tegen 44 - in de Senaat het grondwettelijke karakter van het proces bevestigd. Zes Republikeinen stemden mee met de Democraten voor de voortzetting van de procedure tegen de ex-president.

Het impeachmentproces zal woensdagmiddag (lokale tijd) worden voortgezet. Beide partijen zullen vanaf dan zestien uur de tijd krijgen om hun zaak uiteen te zetten.

Trump is de eerste president in de Amerikaanse geschiedenis tegen wie twee afzettingsprocedures zijn opgestart. Hij is ook de eerste oud-president tegen wie een impeachmentprocedure wordt opgestart.