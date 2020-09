Senaat steunt snelle opvolging in Amerikaans Hooggerechtshof

Zoals verwacht vormen de Republikeinen een carré rond Trump en zijn voornemen om nog voor de verkiezingen van 3 november een vervanger voor Ruth Bader Ginsburg te laten benoemen in het Hooggerechtshof. Ginsburg, een liberaal icoon van de vrouwenbeweging, overleed dit weekend. Met haar vervanging door een conservatieve rechter, zoals de Republikeinse achterban wenst, zal de hoogste Amerikaanse rechtsinstantie zes behoudsgezinde rechters tellen tegen nog maar drie liberalen. Dat geeft de Republikeinen jarenlang een juridisch voordeel in de Amerikaanse cultuuroorlog.

Dinsdag zei senator Mitt Romney, die in 2012 de presidentsverkiezingen verloor tegen de Democraat Barack Obama, dat hij zich achter een snelle opvolging schaart. 'De grondwet geeft de president de macht een kandidaat voor het Hooggerechtshof te nomineren, en de Senaat de autoriteit om die kandidaat te bevestigen', motiveerde Romney, die sinds vorig jaar een Senaatszetel bekleedt namens de staat Utah, zijn keuze. 'Als de kandidaat gehoord wordt in de Senaat, zal ik die beoordelen op de merites.'

Centrumrechts land

Maar Romney plooit zich naar de partijlijn. 'Mijn liberale vrienden zijn de voorbije decennia gewoon geraakt aan een liberaal Hooggerechtshof, maar dat staat niet in de sterren geschreven. Het is gepast dat een land dat in wezen centrumrechts is ook een hof heeft dat die centrumrechtse visie weerspiegelt.' Ook twee andere Republikeinse twijfelaars, Cory Gardner en Chuck Grassley, sloten zich aan bij partijlijn, waardoor Trump zo goed als zeker is van een meerderheid voor zijn kandidaat-rechter. Die zal hij zaterdag bekendmaken. Het wordt zeker een vrouw.