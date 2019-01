Senator Kamala Harris werpt zich in strijd om Witte Huis

De Democrate is een rijzende ster in haar partij dankzij haar felle kritiek op de Amerikaanse president Donald Trump en haar Republikeinse collega's.

De Democratische senator Kamala Harris (54) wil in 2020 president van de Verenigde Staten worden. Dat heeft ze maandag aangekondigd in het ontbijtprogramma 'Good Morning America' op de zender ABC. Ze is al de vierde vrouw die zich kandidaat stelt voor de Democraten, na Tulsi Gabbard, Kirsten Gillibrand en Elizabeth Warren. Ze zou de eerste zwarte vrouw en de eerste Indiaas-Amerikaanse in het Oval Office zijn.

'Mijn volledige carrière is erop gericht mensen veilig te houden. Dat motiveert me meer dan wat dan ook. Op dit moment verdienen de Amerikanen iemand die voor hen vecht, die hen zal zien, hen zal horen, om hen zal geven, bezorgd zal zijn om hun ervaringen en die hen boven het eigenbelang plaatst', zei ze. Haar campagneslogan 'For the people' en haar focus op inclusie en sociale rechtvaardigheid moeten een antidotum bieden voor het rechtse discours van Trump.

Martin Luther King

De dochter van migranten uit Jamaica en India kondigde haar kandidatuur niet toevallig op Martin Luther King Day aan, de dag waarop de strijd voor gelijke rechten wordt gevierd. 'We zijn op ons best als we die idealen proberen te bereiken', zei ze op ABC.

Harris, die in een vorig leven openbaar aanklager in San Francisco was en in 2016 als eerste zwarte vrouw uit Californië als senator werd verkozen, is een rijzende ster in haar partij. Ze maakte naam door haar harde opstelling tijdens de senaatshoorzittingen van voormalig minister van Justitie Jeff Sessions en kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh. 'Ik word er zenuwachtig van', zei Sessions over haar tussenkomsten. Harris levert regelmatig snoeiharde kritiek op Trump en ook haar strijd voor de dreamers, een groep migranten die als kind illegaal naar de VS kwam, leverde haar bekendheid op.

Voorverkiezingen

Harris claimt dat ze door haar bestuurservaring op lokaal, staats- en federaal niveau de juiste geloofsbrieven heeft om president te worden. Haar campagne richt zich op de hervorming van het gevangenis- en migratiestelsel, gezondheidszorg voor alle Amerikanen en het verlagen van het levensonderhoud voor middenklassers.

Als relatief jonge vrouw uit een etnische minderheid vertegenwoordigt Harris perfect de steeds meer diverse Democratische kiezers en kan ze op heel wat zwarte stemmen rekenen. Dat maakt haar op papier de ideale kandidaat.