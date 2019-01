Shutdown knaagt steeds meer aan Amerikaanse groei

De sluiting van de Amerikaanse overheidsdiensten leidt nu al tot een aanzienlijke daling van de economische groei in de VS. Ze dreigt ook de bedrijfswinsten en aandelenkoersen te ondermijnen.

Acht ministeries en verscheidene Amerikaanse overheidsdiensten zijn sinds 22 december gesloten omdat een deel van de begroting voor 2019 nog niet is goedgekeurd. President Donald Trump eist 5,7 miljard dollar voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico, maar de Democraten, die het Huis van Afgevaardigden controleren, verzetten zich daartegen.

De 800.000 ambtenaren van de getroffen overheidsinstellingen krijgen geen loon meer en verminderen daardoor hun consumptie. Bedrijven wachten op de goedkeuring van nieuwe producten en op noodzakelijke licenties. Het is steeds duidelijker dat de schade van de shutdown oploopt.

De Amerikaanse regering geeft toe dat de negatieve impact groter is dan verwacht. Ze raamt dat de impasse de economische groei elke week met 0,13 procentpunt op jaarbasis vermindert, dubbel zoveel als verwacht. Dat zei Kevin Hassett, de economische topadviseur van Trump, aan The New York Times. Aangezien overheidsdiensten al bijna vier weken gesloten zijn, is zowat een half procentpunt groei verloren gegaan.

Nulgroei mogelijk

Andere economen ramen de kostprijs van de gesloten overheidsdiensten op 1,2 tot 2 miljard dollar per week. De Amerikaanse grootbank JPMorgan verlaagde eind vorige week haar groeiprognose voor het eerste kwartaal van 2,25 naar 2 procent op jaarbasis.

De bezorgdheid over de schade neemt toe omdat er nog geen oplossing in zicht is. 'Als dit het hele kwartaal duurt, kan dat de economische groei doen dalen naar nul', waarschuwde Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan, dinsdag bij de voorstelling van de jaarresultaten van de bank.

De sluiting van de overheidsdiensten heeft erg uiteenlopende gevolgen. Overheidscontracten worden niet verlengd, musea en nationale parken zijn gesloten, brouwerijen krijgen geen licentie voor een nieuw seizoensbier, de afhandeling van ingevoerde producten loopt vertraging op en de veiligheid van het luchtverkeer daalt omdat er op luchthavens minder personeel is. Een van de medewerkers van Hassett rijdt nu tijdelijk voor Uber om de eindjes aan elkaar te knopen.

Ambtenaren opgevorderd

Een ander gevolg is dat er minder informatie beschikbaar is over de gezondheid van de economie. Cijfers over onder meer de kleinhandelsomzet, de fabrieksbestellingen en de handelsbalans worden niet gepubliceerd. Dat bemoeilijkt het monetair beleid, omdat de Amerikaanse centrale bank minder zicht heeft op de economische conjunctuur. Als de shutdown voortduurt zal het ministerie van Handel eind januari geen cijfers publiceren over de economische groei in het vierde kwartaal.

Blijkbaar begint ook Trump zich zorgen te maken. Hij heeft duizenden ambtenaren opgevorderd om zonder loon het werk te hervatten. Die ambtenaren moeten vliegtuigen inspecteren, te veel betaalde belastingen terugstorten en waken over de voedselveiligheid. De terugbetaling van belastingen kan helpen om de consumptie en economische groei te ondersteunen.