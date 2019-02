‘Spande Trump samen met Rusland? Ik heb vermoedens'

In het Amerikaanse parlement beticht zijn ex-advocaat Michael Cohen president Trump van fraude, leugens en onfrisse Russische zaakjes. Of Trump echt juridisch gevaar loopt? Daarvoor is het wachten op onderzoeker Robert Mueller.

Terwijl Donald Trump in Vietnam de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un trachtte te bewegen tot nucleaire ontwapening, legt zijn ex-advocaat een zoveelste bom onder het presidentschap van de vastgoedmiljardair. Tijdens een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden noemt Michael Cohen (52) Trump onder ede ‘een racist’, ‘een oplichter’ en ‘een leugenaar’.

De hoorzitting is nog volop bezig, maar Cohen legde wel al een ruime verklaring bij de start van de zitting.

Kogel opvangen

Jarenlang was Cohen de fixer van Trump Organisation, die ooit beweerde bereid te zijn ‘een kogel op te vangen’ voor zijn baas. Sinds vorig jaar werkt hij echter samen met het New Yorkse gerecht en Robert Mueller, de speciaal aanklager die onderzoek doet naar de mogelijke samenzwering tussen Trumps campagneteam en Rusland in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. In mei moet Cohen drie jaar de cel in voor onder meer fiscale fraude. En omdat hij, kort voor de verkiezingen, zwijggeld betaalde aan twee vrouwen die een affaire hadden gehad met Trump. Daarmee schond Cohen de Amerikaanse wetten op campagnefinanciering.

Op vraag van Trump

Voor de parlementscommissie onderstreepte Cohen dat hij dat wel degelijk op vraag van Trump heeft gedaan. Dat hij de vrouwen betaalde uit eigen zak, om te voorkomen dat Trump gelinkt kon worden aan de doofpotoperatie. Maar dat Trump, zodra hij president was, hem wel 35.000 dollar terugbetaalde. En dat later nog eens tien terugbetalingen volgden, ondertekend door Trumps zoon Donald junior en de financieel directeur van Trump Organisation. Cohen presenteerde daarvoor een bankuittreksel als belastend bewijsmateriaal.

Harde bewijzen dat Trump samenspande met Rusland zei Cohen niet te hebben. ‘Maar ik heb mijn vermoedens.’ Zo herhaalde Cohen wat hij in november al voor een New Yorkse rechtbank opbiechtte: dat hij tot in juni 2016, toen Trump al lang de Republikeinse presidentskandidaat was, onderhandelde in Moskou om er een luxueuze Trump Tower te bouwen. En dat Trump hem indirect gebood daarover te liegen tegen het gerecht, Mueller en het Congres, waar Cohen vorig jaar al eens getuigde. Toen zei hij dat de Moskouse onderhandelingen veel eerder stopten.

Clinton-mails

Cohen voegde er ook aan toe dat Trump, via zijn adviseur Roger Stone, op voorhand wist dat WikiLeaks massaal beschadigende e-mails van zijn Democratische uitdager Hillary Clinton zou lekken. Die e-mails werden volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten gehackt door het Russische leger. Ook hoorde Cohen Donald junior zijn vader vertellen over een nakende ontmoeting met Russen die ‘dirt’ - vuiligheid - over Clinton aanboden.

Deutsche Bank

De grote vraag is hoezeer Cohen Trump met zijn getuigenis in juridische problemen kan brengen. De extra bewijsstukken die hij gisteren aanleverde, kunnen de onderzoekscommissies in het Huis, waar de Democraten sinds vorig maand de meerderheid hebben, extra munitie bieden om aan te tonen dat Trump zelf de campagnewetten schond. Of schuldig zou zijn aan fiscale en bankfraude. Zo kwam Cohen gisteren met een nieuwe aanklacht. Trump zou gelogen hebben over zijn activa om een lening bij Deutsche Bank te verkrijgen.

Afzetting

Dat alles kan de Democraten op termijn doen beslissen een afzettingsprocedure tegen Trump te starten, al zijn ze daar niet happig op. Eerder wachtten ze, net als de rest van de Verenigde Staten, het rapport van Robert Mueller af. Die kan, na ruim anderhalf jaar onderzoek, pas echt een bom onder het presidentschap van Trump leggen.

De Republikeinen blijven Trump beschermen, en trachten Cohens geloofwaardigheid onderuit te halen. Trump tweette vanuit Vietnam dat zijn ex-advocaat ‘liegt om zijn celstraf te verminderen’. Sarah Sanders, een woordvoerster van het Witte Huis, omschreef Cohen als ‘een schandalige misdadiger’. Trumps partijgenoten in de parlementaire commissie vielen Cohen aan op zijn zakelijke malversaties. En een Republikeins parlementslid dreigde er via Twitter zelfs mee de buitenechtelijke escapades van Cohen bekend te maken.

Maffiabaas