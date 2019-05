Speciaal aanklager Mueller: 'Trump aanklagen was geen optie'

Robert Mueller legde woensdag voor het eerst een publieke verklaring af over het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de eventuele betrokkenheid van het verkiezingsteam van Donald Trump.

De president aanklagen was geen optie voor Mueller en zijn team. 'Het beleid van het ministerie van Justitie is al lang dat een zittende president tijdens zijn ambt niet kan worden aangeklaagd, dat zoiets ongrondwettelijk is. De president aanklagen voor een misdaad was daarom geen legale optie die we konden overwegen', zei Mueller.

'Het zou bovendien onfair zijn om iemand te beschuldigen van een misdaad, als er niet genoeg bewijs is om een rechtszaak te beginnen. Dat blijft ons finale standpunt en we zullen geen mededelingen doen over andere denkpistes.'

Volgens Mueller voorziet de grondwet wel in andere mogelijkheden, een verwijzing naar de mogelijkheid van het Congres om de president af te zetten. Ook zei de speciaal aanklager: 'Als we zeker waren dat de president geen misdaad had begaan, hadden we dat gezegd'.

Zaak gesloten

Mueller bevestigde nog eens dat de Russen meerdere en systematische pogingen ondernomen hebben om in de verkiezingen van 2016 tussen te komen. Ze gebruikten onder meer gesofisticeerde cybertechnieken om in te breken in de netwerken van het campagneteam van de Democratische kandidate Hillary Clinton. Voor de beschuldiging dat het campagneteam van Trump met de Russen samenspande, vond hij naar eigen zeggen onvoldoende bewijs. Omdat het onderzoek is afgerond, neemt nu Mueller ontslag en wordt zijn kantoor ontbonden.