Speciaal aanklager Mueller zal toch getuigen over Rusland-onderzoek

Robert Mueller, de man die in de VS het onderzoek leidt over Russische inmenging in de verkiezingen en mogelijke obstructie van het gerecht door president Donald Trump, getuigt op 17 juli voor twee parlementaire commissies. Tot nu toe had hij dat geweigerd.

Mueller zal getuigen in een publieke zitting, zegt de voorzitter van de commissie Justitie in het Huis van Afgevaardigden, Jerry Nadler. De Democraten in het Huis hadden eerder al een dagvaarding gestuurd om Mueller te dwingen om te verschijnen.

Mueller zal voor het eerst publiekelijk vragen beantwoorden over zijn onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. Na een onderzoek dat 22 maanden duurde, besloot hij dat Russen tussenbeide waren gekomen om Donald Trump te helpen, maar bewijzen van strafbare feiten vond hij niet. Mueller weigerde zich voorts uit te spreken over de vraag of het Witte Huis het gerecht al dan niet tegenwerkte.

De hoorzitting van Mueller, die wellicht live zal worden uitgezonden, belooft vuurwerk te geven tussen Republikeinen en Democraten. Die laatsten blijven zoeken naar materiaal waarmee ze Trump het vuur aan de schenen kunnen leggen, of waarmee ze zelfs een afzettingsprocedure zouden kunnen onderbouwen.