Spook van shutdown duikt weer op in VS

De gesprekken tussen Republikeinen en Democraten om een nieuwe sluiting van de overheidsdiensten te voorkomen, zijn dit weekend mislukt. Tegen eind deze week moet er een oplossing zijn voor het conflict.

Honderdduizenden medewerkers van de Amerikaanse overheid beginnen in grote onzekerheid aan de nieuwe werkweek. Het is immers mogelijk dat ze tegen eind deze week weer in de tijdelijke werkloosheid belanden of moeten gaan werken zonder daarvoor betaald te worden.

Want vrijdag vervalt de deal over de tijdelijke financiering van de overheidsdiensten die Amerikaans president Donald Trump op 26 januari met de leiders van het Congres sloot. Het akkoord maakte een einde aan de langste 'government shutdown' uit de Amerikaanse geschiedenis.

Dankzij de deal konden honderdduizenden ambtenaren de voorbije twee weken weer gaan werken. En kregen ze ook opnieuw hun loon uitbetaald.

Bouw van een muur

Maar het akkoord beslechtte het begrotingsconflict tussen Trump en de Democraten allerminst definitief. De president blijft 5,7 miljard dollar eisen voor de bouw van een muur of stalen hek op de grens met Mexico. Dat herhaalde hij vorige week nog eens in zijn beleidsverklaring, de State of the Union.

De onderhandelingen over een begrotingsdeal zitten muurvast. Richard Shelby Republikeinse senator

Het verzoek blijft op een njet stuiten van de Democraten. De impasse over de kwestie blijft compleet, bleek tijdens gesprekken tussen Republikeinen en Democraten dit weekend.

'De onderhandelingen zitten muurvast', stelde de Republikeinse senator Richard Shelby in Fox News Sunday. 'De gesprekken liepen vast op het detentiebeleid voor immigranten.'

De regering-Trump eist volgens Amerikaanse media meer bedden voor immigranten in detentiecentra 'om hen sneller te kunnen uitzetten'. De Democraten verzetten zich tegen dat plan.

Compromis

Voor aanvang van het weekend hadden de Republikeinen en de Democraten gehoopt tegen maandag met een compromis naar buiten te kunnen komen. Ze zouden in hun begrotingsvoorstel mikken op een bedrag van 1,3 tot 2 miljard dollar voor de beveiliging van de grens.

Maar je kan niets uitsluiten. Een nieuwe shutdown ligt ook op de tafel. Net als de 5,7 miljard dollar die de president wenst voor de muur. Mick Mulvaney Dienstdoende stafchef Trump

Zelfs als de Democratische en de Republikeinse parlementsleden het uiteindelijk toch nog eens raken over een plan, is dat geen garantie dat er geen shutdown komt. 'Trump zal niet zomaar elk akkoord waarmee het Congres op de proppen komt, tekenen', zei Mick Mulvaney, de dienstdoende stafchef van de president.

Een nieuwe sluiting van de overheidsdiensten is volgens hem niet de meest waarschijnlijke optie. 'Maar je kan niets uitsluiten. Een nieuwe shutdown ligt ook op de tafel. Net als de 5,7 miljard dollar die de president wenst voor de muur.'

Per decreet

Trump zelf voerde de druk op de onderhandelaars in het Congres op in een tweet. 'De Democraten lijken geen beveiliging van de grens te willen. Als je de media mag geloven, hebben ze niet veel te bieden voor de muur. Ze lijken hier een campagnethema van te willen maken. Maar de muur komt er sowieso', klonk het.

In een tweede tweet, uren later, verwees hij naar een peiling van Gallup. 'Open grenzen trekken mogelijk 42 miljoen Latijns-Amerikanen aan. Dat zou een ramp zijn voor de VS. We hebben de muur nu nodig!'