Sportsterren lanceren historische boycot tegen racisme

Amerikaanse sportsterren weigeren te spelen na het recente politiegeweld tegen een zwarte Amerikaan. 'Er zijn belangrijkere en dringendere zaken nu.'

'Fuck this man!!!!! We demand change. Sick of it.' In een felle tweet verwoordde LeBron James, de superster van de Los Angeles Lakers, woensdag het sentiment dat door de Amerikaanse sportwereld raast nadat zondag nog maar eens een zwarte man door de politie werd neergeschoten. Enkele minuten eerder hadden de Milwaukee Bucks een uniek statement gemaakt door niet te komen opdagen voor hun wedstrijd tegen Orlando Magic in de play-offs van de basketbalcompetitie NBA. Nooit eerder gebeurde dat om politieke redenen, zelfs niet na de moord op Martin Luther King.

In een verklaring achteraf zeiden de spelers dat ze hun hoofd niet bij het basketbal hadden na de gebeurtenissen in Kenosha in de staat Wisconsin, waar de politie zondag de 29-jarige Jacob Blake zeven keer in de rug schoot. 'Van ons wordt verwacht dat we op een hoog niveau presteren, alles geven en elkaar ter verantwoording roepen. Die standaard leggen we onszelf op en we verwachten hetzelfde van onze politici en de politie', luidde de verklaring. 'We eisen gerechtigheid voor Jacob Blake en we willen dat de betrokken agenten verantwoording afleggen.'

De boycot van de Bucks, die in de grootste stad van Wisconsin spelen, leidde al snel tot een kettingreactie. De NBA schrapte de andere wedstrijden op woensdag en sterspelers als James en Kahwi Leonard voerden de druk op om de competitie helemaal stop te zetten. Ook in het vrouwenbasketbal, de honkbal- en de voetbalcompetitie sloten teams zich bij het protest aan. De Japanse tennisster Naomi Osaka trok zich terug uit het WTA-toernooi van Cincinnati. 'Als zwarte vrouw heb ik het gevoel dat er belangrijkere en dringendere zaken zijn dan mij tennis te zien spelen', zei ze.

Kaepernick

Vier jaar nadat American footballspeler Colin Kaepernick in een stil protest had geweigerd recht te staan voor het Amerikaanse volkslied en door de footballliga NFL onzacht naar de uitgang werd verwezen, heeft het protest tegen racisme en politiegeweld in de Amerikaanse sportwereld een hoogtepunt bereikt. De historische boycot begon niet toevallig in de NBA. Het basketball, waar de meerderheid van de atleten en het tv-publiek zwart is, wierp zich de jongste maanden op als de grote voorvechter van de Black Lives Matter beweging.

Zeker na de dood van George Floyd in mei laaide het protest op, al bleef dat tot nu vooral symbolisch. Op de basketbalvelden in Disney World Florida, waar na de coronapauze de rest van het seizoen in een NBA-bubbel wordt afgewerkt, staat in grote letters Black Lives Matter en de spelers hebben de namen op hun shirts vervangen door leuzes als Equality, See us en No justice no peace. Veel van de machtige en goedbetaalde basketbalsterren beseffen dat de grens tussen hun succes en een triestigere toekomst dun is. Sport is een van de enige opties om te ontsnappen aan de raciale ongelijkheid in de Amerikaanse samenleving, waar Afro-Amerikanen steevast oververtegenwoordigd zijn in de statistieken over werkloosheid, armoede of gevangenissen.