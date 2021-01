Sputterende vaccinatieuitrol in de VS laat vaccins op de plank liggen

De Verenigde Staten had koploper moeten zijn in de wereldwijde vaccinatiewedloop. Al op 11 december werd het vaccin van Pfizer-BioNTech goedgekeurd. De eerste spuitjes gingen op 14 december in de armen.

Vaccins verdelen over 50 staten, over bijna tienduizend vierkante kilometer en meer dan 327 miljoen inwoners. Het is een nog complexer logistiek huzarenstukje dan aanvankelijk gedacht. De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, zei woensdag dat de massale onderneming 'schromelijk is onderschat'.