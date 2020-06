Standbeelden van Columbus in brand gestoken en onthoofd in VS

Betogers hebben op meerdere plaatsen in de Verenigde Staten standbeelden van Christopher Columbus vernield.

In Bosten, Massachusetts is een beeld van de beroemde en omstreden ontdekkingsreiziger onthoofd, meldden lokale media. In Richmond, Virginia belandde een beeld in een meer, na een vreedzaam protest.

Schermvullende weergave Op sociale media circuleren beelden van een brandend standbeeld van Christopher Columbus. ©via REUTERS

Zowat duizend mensen kwamen samen in een park om zich solidair te tonen met de inheemse bevolking van de Verenigde Staten. Relschoppers trokken achteraf het beeld omver, staken het in brand en gooiden het in een meer. Wie het beeld in Boston te lijf ging, is onduidelijk.

Beide beelden waren eerder het doelwit van activisten. Zo schreef iemand in 2015 de woorden 'leugens' en 'genocide' op de beeltenis van Columbus in Richmond. In datzelfde jaar besmeurde iemand het beeld in Boston met rode verf. Daar is toen ook Black Lives Matter op geschreven.

Schermvullende weergave Het beeld van Columbus in Richmond werd later aangetroffen in een meer. ©INSTAGRAM/@VIDEOGUNS via REUTERS