Stemmachinebedrijf eist 1,3 miljard dollar van Giuliani

Dominion Voting Systems klaagt Donald Trumps advocaat Rudy Giuliani aan voor 'het voeren van een desinformatiecampagne'.

'Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stemmentelling is in handen van twee Venezolanen. Het waren medestanders van Maduro en vandaag zijn ze medestanders van Hugo Chávez en George Soros.' Zo luidt een van de theorieën die Donald Trumps advocaat Rudy Giuliani in de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen gretig verspreidde op Twitter, in conservatieve media en op zijn podcast.

Dominion, het bedrijf waarop Giuliani hintte, stapt nu naar de rechtbank voor 'het voeren van een virale desinformatiecampagne'. Op basis van meer dan 50 uitspraken van Giuliani eist Dominion een schadevergoeding van ruim 1,3 miljard euro. Dominion is het tweede grootste bedrijf dat stemmachines levert in de VS. Het werd in ongeveer de helft van de staten gebruikt voor de stemmentelling.

Cascade

Na Donald Trumps verkiezingsnederlaag begon een cascade aan fraudeclaims op gang te komen. Giuliani was een van de vocaalste aanvoerders van die campagne. Hij wierp het onderwerp ook op tijdens de 'Save America'-rally die voorafging aan de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers.

Dominion sluit niet uit dat het nog rechtszaken aanspant. 'We sluiten niemand uit, ook Donald Trump niet'