Strengere corona-regels op de werkvloer voor Amerikaanse ambtenaren

De Amerikaanse president Joe Biden gaat van federale ambtenaren eisen dat ze bewijzen dat ze zijn ingeënt tegen Covid-19 of dat ze mondmaskers dragen en zich regelmatig laten testen. Want de zeer besmettelijke delta-variant zorgt ervoor dat het aantal besmettingen in de VS stijgt.

De federale ambtenaren in de Verenigde Staten zullen in het kader van de coronapandemie onderworpen worden aan strengere regels op de werkvloer. Biden heeft donderdag aangekondigd dat zij die niet volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19, in de toekomst altijd een mondmasker zullen moeten dragen en één of twee keer per week een coronatest zullen moeten ondergaan. Voor zakenreizen zullen er beperkingen gelden voor niet-gevaccineerde ambtenaren.

De regeling zou bovendien niet alleen gelden voor de ongeveer twee miljoen ambtenaren, maar ook voor de onderaannemers die voor de federale overheid werken. De president laat ook onderzoeken of militairen verplicht kunnen worden gevaccineerd.

Deltavariant

De regering van Biden had gehoopt dat de meeste Amerikanen vrijwillig zouden kiezen voor vaccinatie, waardoor de verspreiding van het virus zou worden beperkt. Maar slechts zo'n 49% van de Amerikaanse bevolking is volledig gevaccineerd. In het voorjaar stelde Biden het doel om op 4 juli 70% van de Amerikaanse volwassenen ten minste gedeeltelijk te vaccineren.

Maar nu het aantal gevallen toeneemt en bedrijven en gemeenten beginnen te eisen dat hun werknemers worden gevaccineerd, neemt Biden dezelfde stap voor federale werknemers. De VS hebben dinsdag meer dan 80.000 nieuwe gevallen geregistreerd. De voorbije dagen kondigden verschillende Amerikaanse bedrijven zoals Google en Facebook al aan dat hun personeel dat op de werkvloer komt verplicht gevaccineerd moet zijn.