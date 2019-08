Subsidies voor boeren slorpen extra inkomsten uit douaneheffingen op

Vooral de hogere heffingen op de import uit China deden de voorbije maanden meer geld naar de Amerikaanse schatkist vloeien.

Met zijn handelsoffensief tegen China, Europa, Japan en andere landen heeft de Amerikaanse president Donald Trump de voorbije maanden de nodige beroering veroorzaakt. Niet het minst op de financiƫle markten en in de Amerikaanse landbouwsector en industrie.

Maar de hogere invoertarieven op ingevoerd staal, aluminium en andere producten hebben niet alleen verliezers opgeleverd. De Amerikaanse schatkist bijvoorbeeld bevindt zich in het winnende kamp.

Import uit China

Uit data van het Amerikaanse ministerie van Financiƫn blijkt dat de overheid tussen eind juni 2018 en eind juni 2019 63 miljard dollar aan douaneheffingen inde. Vooral de laatste maanden vloeide extra geld naar de schatkist door de extra tarieven.

'In juni ging het om 6 miljard dollar, tegenover 5,3 miljard dollar in mei en 4,8 miljard dollar in april. Meer dan de helft van die inkomsten in juni kwam voor rekening van import uit China', klonk het.

Onlogisch is die evolutie niet. In mei trok Trump de douaneheffingen op 200 miljard Chinese goederen op van 10 naar 25 procent, waardoor nu een tarief van 25 procent geldt op 250 miljard Chinese producten.

Als de inkomsten uit importtaksen in dit tempo blijven stijgen, valt niet uit te sluiten dat de VS inderdaad 100 miljard dollar per jaar puren uit die tarieven zoals Trump in mei voorspelde. Zeker als de Amerikaanse president zijn dreigement hard maakt om vanaf 1 september een taks van 10 procent te heffen op de 300 miljard dollar Chinese goederen die nu nog onbelast de VS binnenkomen.

Kanttekening

Bij de cijfers dringt zich wel een kanttekening op. Voor elke dollar die de VS met de nieuwe invoertarieven naar de schatkist deden vloeien, stroomde er een naar reddingsprogramma's voor de landbouwsector.

Met die subsidies poogt de overheid het leed te verzachten van de boeren die door de handelsoorlog de ergste crisis sinds de jaren 80 van de vorige eeuw beleven. In 2018 trok de regering 12 miljard dollar uit voor die steun, dit jaar gaat het om 16 miljard dollar.

'Dat komt zowat overeen met het bedrag dat door Trumps nieuwe tarieven van het voorbije anderhalf jaar naar de schatkist gevloeid is', becijferde Tariffs Hurt the Heartland. De belangengroep van bedrijven die gekant zijn tegen de douaneheffingen, becijferde dat de VS voor het begin van Trumps handelsoffensief jaarlijks al ruim 30 miljard dollar inkomsten haalden uit tarieven.

Dupe

De tegenstanders van Trumps tarievenoorlog twijfelen of de Amerikaanse president wel de beoogde 100 miljard dollar extra inkomsten zal halen uit zijn offensief. 'De Amerikaanse handel met China is door het conflict van het voorbije anderhalf jaar al gedaald en die trend zal zich voortzetten', merken ze op. Tijdens de eerste zes maanden staken Mexico en Canada China voorbij als de belangrijkste handelspartner van de VS.

Bovendien vreest Tariffs Hurt the Heartland dat vooral de Amerikaanse consument de dupe gaat zijn van Trumps actie. De nieuwe tarieven die de miljardair in de steigers zette voor begin september, zullen vooral producten treffen die de modale Amerikaan elke dag gebruikt: platte tv's, smartphones, sneakers of keukenapparaten.