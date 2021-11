Taylor Swift for Governor

We trekken het maar een beetje op flessen als we zeggen dat het presidentschap van Joe Biden afhangt van het gouverneurschap van Virginia. Op een soundtrack van Taylor Swift.

Als op de linkeroever van de Potomac de Democraten hun gebikkel over het toekomstplan van president Joe Biden even kunnen staken, doen ze er goed aan nauwlettend in de gaten te houden wat zich aan de rechteroever afspeelt: de gouverneursrace in de Commonwealth of Virginia.

Schermvullende weergave Democratisch gouverneurskandidaat Terry McAuliffe kreeg op de campagne rugdekking van oud-president Barack Obama. ©Photo News

Een race die om twee redenen een buitenbeetje is. Eén: de lokale grondwet verbiedt twee opeenvolgende ambtstermijnen, zodat er nooit een 'zittende' gouverneur deelneemt. Twee: de race valt in oneven jaren. In een 24/7-nieuwscyclus krijgt die zo buitensporig veel aandacht, zeker nu het ooit dieprode (lees: Republikeins) kleurende Virginia dankzij de forenzengordel rond Washington steeds blauwer kleurt.

De Democraten huiveren nog bij de gedachte aan 2009. Toen wonnen de Republikeinen verrassend vlot het gouverneurschap. Het bleek de voorbode van een rode tsunami bij de nationale verkiezingen van 2010 die de eerste ambtstermijn van Barack Obama kortwiekte.

Terry McAuliffe, de 64-jarige Democratische kandidaat is niet bepaald een 'vers' gezicht. Hij is een notoire Clintonista - hij smeerde in de jaren 90 de kiescampagnes van Bill als fondsenwerver - naast oud-partijvoorzitter én oud-gouverneur van Virginia.

Zijn tegenstander is wel - politiek - een vers gezicht: Glenn Youngkin (54). Hij is een Davos Man pur sang, die met zijn vestjes weggelopen lijkt uit de Instagram-account Midtown Uniform ('button down. vest. slacks'). Hij maakte fortuin bij de private-equityreus Carlyle. McAuliffe probeerde garen te spinnen bij de claim dat Youngkin Taylor Swift van haar eigen songs beroofde, een claim die - zoals alle verkiezingsslogans - een feitencheck alleen in zeer gehavende vorm overleeft.

De Republikein Glenn Youngkin speelt gretig dat ene dodelijk zinnetje van de Democraat Terry McAuliffe uit

Dodelijker was de strategie van Youngkin. De Republikein distantieerde zich slim van Zijne Oranje Hoogheid, maar zweepte tegelijk de Trump-achterban op met de stelling dat rabiaat linkse onderwijzers scholieren indoctrineren met theorieën over racisme en (godbetert) boeken vol seks.

Never mind dat je de geschiedenis van Virginia niet kunt vertellen zonder het over racisme te hebben, de strategie werkte. Toen McAuliffe zich liet ontvallen dat 'ouders zich niet te moeien hebben met leraars', speelde Youngkin die quote eindeloos uit. Goed wetende dat die slecht zou vallen bij de voorstedelijke 'Volvo-driving soccer moms' die wel vaker de cruciale kantelkiezers blijken te zijn.