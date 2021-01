Techbedrijven muilkorven extreemrechts op Parler

Amazon, Apple en Google leggen de sociaalnetwerkapp Parler, dat een geliefkoosde plek is voor rechts Amerika, aan banden.

Parler was zaterdag nog de meest gedwonloade app in de appwinkel van Apple, maar amper een dag later levert het bedrijf een strijd op leven en dood.

Amazon gooit Parler zondagnacht namelijk van zijn servers. Amazon Web Services zet vannacht zijn diensten voor de hosting van de Parler-website stop. Dat betekent dat Parler niet meer beschikbaar zal zijn, tenzij het snel een alternatieve host vindt.

Parler, pas opgericht in 2018, is een sociaal netwerk dat zich profileert als alternatief voor Twitter. Het is vooral populair geworden binnen de extreemrechtse bevolking dat er zijn gedachtengoed en complottheorieën kwijt kan zonder op censuur te botsen.

Via Parler werden bijvoorbeeld oproepen gelanceerd om vorige week naar het Capitool te trekken, om er amok te maken. Het resultaat was een bestorming van het Capitool met hallucinante beelden die de wereld rond gingen. Nu doen er nieuwe oproepen de ronde om op 19 januari – de dag voor de officiële inhuldiging van Joe Biden – naar Washington e trekken.

De content op Parler strookt niet met onze richtlijnen. Het is duidelijk dat Parler geen effectief beleid heeft om daar iets aan te doen. Amazon Web Services

‘We hebben de laatste tijd gemerkt dat er meer gewelddadige content via Parler wordt verspreid. Die content strookt niet met onze richtlijnen. Het is duidelijk dat Parler geen effectief beleid heeft om daar iets aan te doen’, zo schreef Amazon in een mededeling gericht aan Parler.

John Matze, CEO van Parler, liet via zijn eigen account verstaan dat het netwerk mogelijks een week onbeschikbaar zou kunnen zijn. Hij haalde ook hard uit naar de techgiganten. ‘We waren blijkbaar te snel te succesvol. Dit was een gecoördineerde aanval van de giganten om concurrentie in de markt te doden.’

We waren blijkbaar te snel te succesvol. Dit was een gecoördineerde aanval van de giganten om concurrentie in de markt te doden. John Matze CEO Parler

Amazon is namelijk niet de enige die Parler aanpakt. Google verwijderde de app vrijdag al uit zijn appwinkel. Zaterdag volgde Apple. Ze zijn van oordeel dat Parler onvoldoende optreedt tegen haatdragende berichten of berichten die oproepen tot geweld.

Zolang Google en Apple hun winkel op slot houden, kan Parler geen nieuwe leden verwelkomen. Bestaande gebruikers krijgen wel nog toegang tot het account, maar ook zij worden vannacht – als Amazon de lijnen doorknipt – gemuilkorfd.