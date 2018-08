Techbedrijven slaan complottheoreticus Alex Jones in de ban

Apple, Facebook, Youtube en Spotify verwijderen na lang aarzelen podcasts en video’s van Alex Jones, de oprichter van Infowars, het extreem-rechtse mediakanaal bekend van zijn samenzweringstheorieën.

Het bloedbad op de basisschool Sandy Hook in Connecticut, waarbij een schutter in 2012 20 kinderen en 6 volwassenen doodde? Een verzinsel, in de markt gezet door tegenstanders van het vrije wapenbezit. De schietpartij in de Stoneman Douglas High School in Florida die begin dit jaar 17 jongeren het leven kostte? Ook al een ‘false flag’, in scène gezet door duistere krachten met een politieke agenda. Idem met de terreuraanslagen van 11 september 2001, die werden georkestreerd door de regering-Bush.

Het is een greep uit de volledig van de realiteit losstaande complottheorieën waar Alex Jones zijn handelsmerk van heeft gemaakt. De geblokte Texaan is de oprichter van Infowars, een mediabedrijf dat sinds 1999 grossiert in haatdragend en angst stokend nepnieuws. De berichten van Infowars - actief op radio, tv en internet - vinden een gretig publiek bij opruiende internettrollen en slecht geïnformeerde extreemrechtse activisten.

Communicatieplatformen

Voor de grote technologiebedrijven, van wier platformen Infowars zoals elk ander mediabedrijf veel gebruikmaakt, is de maat vol. Apple verwijderde vijf van de zes podcasts van Infowars van zijn apps en van iTunes. ‘Apple tolereert geen haatpraat en we hebben duidelijke richtlijnen die makers moeten volgen om de veiligheid van alle gebruikers te garanderen’, zei het bedrijf in een verklaring. Apple heeft zelf geen podcasts op zijn servers, maar heeft met zijn podcastapp wel een van de belangrijkste platformen ter wereld in huis voor de verspreiding ervan.

Ook Facebook kwam in actie en verwijderde meerdere pagina’s van Infowars, nadat het Jones vorige maand al gedurende 30 dagen had verbannen vanwege een overtreding van zijn regels rond denigrerend taalgebruik en het aansporen tot geweld.

Ook de streamingdienst Spotify en de videowebsite YouTube haalden sommige podcasts en video’s van Jones weg, maar gingen minder ver dan Facebook en Apple. Op YouTube heeft Infowars 2,4 miljoen abonnees.

De techbedrijven kiezen daarmee aarzelend een kant in het moeilijke vraagstuk over de mate waarin ze orde moeten scheppen in de inhoud op hun communicatieplatformen. Enerzijds willen bedrijven als Facebook, Twitter en YouTube de vrije meningsuiting als kostbaarste goed beschermen, anderzijds staan ze onder grote druk om verspreiders van valse informatie en samenzweringstheorieën geen forum te geven. Met deze actie creëren ze in ieder geval een precedent.

Donald Trump

De 44-jarige Jones is bekend van zijn programma’s waarin hij rood aanlopend hevig fulmineert tegen traditionele media en linkse krachten die de wereld besturen. Jones werd uit de marge getild in de slipstream van de opkomst van Donald Trump, die als presidentskandidaat nog te gast was in zijn show en Jones’ reputatie ‘amazing’ noemde. Jones beweert dat Trump hem na zijn verkiezing persoonlijk opbelde.