Texaan O'Rourke kandidaat voor Democratische nominatie

De charismatische Texaan Beto O'Rourke kondigt allicht vandaag aan een gooi te doen naar de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

O'Rourke bevestigde woensdag in een sms aan KTSM, een televisiestation in de grensstad El Paso, waar hij vandaan komt, dat hij een gooi wil doen naar de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Een formele aankondiging volgt naar verwachting vandaag.

Nadien vertrekt 46-jarige Ierse Amerikaan, die in november nipt de Senaatsverkiezing in Texas verloor van zijn Republikeinse rivaal en ex-presidentskandidaat Ted Cruz, naar Iowa, de staat die als eerste stemt over de Democratische norminatie.

Ondanks zijn nipte nederlaag bij de midterms van november speelde O'Rourke ei zo na het schijnbaar onmogelijke klaar. De charismatische rijzende ster zorgde er voor het eerst in twintig jaar voor dat een Democratische kandidaat in het Republikeinse bastion Texas zo dicht bij een zetel in de Senaat kon komen.

Oud-bassist

Als oud-bassist bij een punkband belichaamde de Texaan, bekend voor zijn onbeschaamd progressieve standpunten, de best 'hope of change' voor de Democraten. O'Rourke wil onder meer het immigratiesysteem hervormen en is gekant tegen de muur die Amerikaans president Donald Trump wil bouwen op de Amerikaans-Mexicaanse grens.