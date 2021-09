Texaanse abortuskliksite overspoeld met Shrek-memes

Tegenstanders van de strengere abortuswet in Texas overspoelen de klikwebsite waarop burgers onwettige abortussen kunnen aangeven met valse meldingen. Ze hopen dat de website crasht.

De nieuwe Texaanse abortuswet - Senate Bill 8 - verbiedt abortus vanaf zes weken zwangerschap. De wet voorziet een beloning van 10.000 voor 'klokkenluiders' die iemand aangeven die vrouwen helpt of probeert te helpen bij het afbreken van een zwangerschap van zes weken of meer. Zelfs iemand die een vrouw naar de abortuskliniek brengt of bijstaat met raad kan volgens de nieuwe wet door elke andere burger voor de rechter worden gedaagd.