Texas keurt omstreden kieswet goed

Net als andere Republikeinse staten krijgt Texas een restrictieve wet die tegemoetkomt aan de ongefundeerde trumpiaanse claims over kiesfraude. Volgens Democraten worden vooral minderheden geviseerd.

'Het wordt makkelijker om te stemmen en moeilijker om vals te spelen', verwelkomde de Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, de kieswet die zijn partijgenoten dinsdagnacht eindelijk door het deelstaatparlement loodsten. De Democratische minderheid laakt de wet echter als een onverholen poging tot kiezersonderdrukking, die vooral minderheden disproportioneel treft. Uit onvrede hield ze maandenlang de stemming tegen, onder meer door letterlijk Texas te ontvluchten zodat er geen parlementair quorum was. Tevergeefs.

Door de coronacrisis werd het bij de Amerikaanse presidents- en parlementsverkiezingen vorig jaar makkelijker vervroegd en per post te stemmen, waarvan vooral Democratische kiezers gebruikmaakten. Ook in Texas. Onder meer in de miljoenenstad Houston, dat steeds meer een Democratisch bolwerk is, kon je op sommige locaties 24 uur lang stemmen. Ook waren er 'drive-through'-kiesbureaus, waar je met je auto je stembiljet kon afgeven zoals je bij een fastfoodkeet een hamburger afhaalt.

De identificatieverplichtingen worden strenger. Partijgebonden controleurs worden meer toegelaten in telbureaus, en in de grootste, vaak Democratische districten wordt livestreaming van het telproces verplicht.

Kiesfraude

De Texaanse kieswet verbiedt dat opnieuw. Lokale overheden mogen ook geen documenten om per post te stemmen meer opsturen als een kiezer daar niet zelf om vraagt. De identificatieverplichtingen worden strenger. Partijgebonden controleurs worden meer toegelaten in telbureaus, en in de grootste, vaak Democratische districten wordt livestreaming van het telproces verplicht.

Volgens Abbott is dat nodig om de 'integriteit van de verkiezingen te verzekeren'. Daarmee komen de Republikeinen tegemoet aan de claims van Donald Trump, die naar eigen zeggen de presidentsrace van Democraat Joe Biden verloor door grootschalige kiesfraude. Bewijzen zijn er nooit voor gevonden.

De essentie In Texas wordt stemmen een pak moeilijker.

Republikeinen zeggen zo kiesfraude aan te pakken, Democraten verwijten hen vooral minderheden electoraal te onderdrukken.

Uit de tienjaarlijks volkstelling blijkt dat ook in Texas het traditionele Republikeinse kiespubliek afkalft.

Niettemin hebben tal van andere 'red states' soortgelijke strengere kieswetten ingevoerd, zoals Georgia en Arizona waar Biden vorig jaar de Republikeinse hegemonie doorbrak. Republikeinse senatoren blokkeren ook Bidens poging een nationaal raamwerk, dat meer kiesrechten stroomlijnt, in te voeren. Anderzijds, in flink wat staten waar de Democraten aan de macht zijn, maakten ze kieswetten soepeler.

Ongunstige demografie

Ze verwijten de Grand Old Party enkel de electorale procedures te verstrengen om de ongunstige demografische evolutie in de VS te counteren. Na de tienjaarlijkse volkstelling bleek onlangs dat voor het eerst in 's lands geschiedenis het aantal blanke inwoners afnam. En dat ruraal Amerika verder leegloopt. Zo kalft ook het traditionele Republikeinse kiespubliek af. Minderheden, die overweldigend Democratisch stemmen worden dan weer steeds talrijker.

Zo ook in de Lone Star State. Het aantal blanke Texanen daalde in tien jaar van ruim 45 naar 39,7 procent, terwijl het aantal latino's toenam van 37 naar 39,3 procent. Volgend jaar al zouden zij de grootste bevolkingsgroep worden.

Texas kende al een erg restrictieve kiesprocedure, waarbij de voorbije jaren in vooral minderheidsdistricten honderden stembureaus gesloten werden. Via de data van de volkstelling wordt verwacht dat vooral Republikeinse staten, zoals Texas, nu ook nog eens volop aan het 'gerrymanderen' zullen slaan: kiesdistricten zo hertekenen dat een minimum aan kiezers een maximum aan zetels oplevert.