Texas sluit cafés opnieuw

Om het recordaantal coronabesmettingen te counteren voert de Republikeinse gouverneur van Texas weer enkele lockdownmaatregelen in.

In de zuidelijke Amerikaanse staat Texas moeten alle bars en cafés vanaf vrijdagmiddag opnieuw dicht. Restaurants, die op 75 procent van hun capaciteit mogen werken, moeten hun bezettingsgraad weer terugschroeven naar de helft.

Het is duidelijk dat de toename van het aantal besmettingen vooral het gevolg is van Texanen die in bars bijeenkomen. Greg Abbott Gouverneur Texas

Die maatregelen neemt Greg Abbott, de Republikeinse gouverneur van de op een na volkrijkste Amerikaanse staat, nadat het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten de voorbije dagen nieuwe recordhoogtes heeft bereikt. De toestand in New York en andere noordoostelijke staten, waar het epicentrum van de gezondheidscrisis zich eerst bevond, lijkt onder controle. Maar het virus slaat nu steeds harder toe in het zuiden en het westen van land, zoals in Californië, Florida en Texas.

Volle ziekenhuizen

In de Lone Star State is het dagelijkse aantal besmettingen de voorbije weken verdubbeld naar zowat 5.000. Woensdag werd een piek van 6.584 gevallen gemeld. Het aantal coronadoden zit er ook weer in de lift. Het aantal ziekenhuisopnames bereikt records.

Houston, de vierde stad van de VS, lijkt de belangrijkste broeihard te zijn. Zelfs de afdeling intensieve zorgen van het lokale Texas Medical Center, het grootste ziekenhuiscomplex ter wereld, zit er stilaan aan haar maximumcapaciteit.

U-bocht

Abbotts strengere maatregelen zijn een U-bocht. Dit voorjaar kondigde hij maar 28 dagen een lockdown af, waarmee Texas een van de kortste sluitingen kende van alle Amerikaanse staten. Zijn rechterhand Dan Patrick wekte controverse door te stellen dat 'er belangrijker zaken zijn dan leven'. Hij zei dat veel mensen bereid zijn te sterven als dat de economie kan redden 'voor mijn kinderen en kleinkinderen'.

Nu lijkt het erop dat Texas, en veel andere Amerikaanse staten, eind april te snel hun lockdown afgebouwd hebben om de economie weer op te starten. Eerder deze week raadde Abbott alle Texanen aan zo veel mogelijk thuis te blijven. Hij staakte ook zijn verzet tegen het dragen van mondmaskers. Toch lijkt een nieuwe volledige Texaanse lockdown nog niet aan de orde. Vooral de horeca wordt op dit moment geviseerd.