Texas telt nu al meer stemmers dan in 2016

In hun stoutste dromen hopen Democraten dat het belangrijkste Republikeinse bolwerk dit jaar al 'kantelt'.

In de Amerikaanse staat Texas hebben nog voor de verkiezingsdag al ruim negen miljoen kiezers een stem uitgebracht. Dat betekent dat nu al meer Texanen hebben gestemd dan bij de presidentsverkiezingen van vier jaar geleden.

Kiezers maakten in de staat massaal gebruik van de mogelijkheid om vroeg te stemmen. Dat kon onder meer per post of via kiesbussen, één per 'county'. Het aantal Texanen dat zich heeft laten registreren als kiezer, ligt bovendien 12 procent hoger dan in 2016. Het gaat om 1,9 miljoen nieuwe kiezers.

53 procent van de Texaanse kiezers hebben al gestemd. Ook dat is een contrast met 2016, toen uiteindelijk slechts 59 procent van de stemgerechtigde Texanen kwam opdagen.

Met 29 miljoen inwoners is Texas is na Californië de tweede staat van de Verenigde Staten. De staat gaat bij presidentsverkiezingen al tientallen jaren steevast naar de Republikeinse kandidaten. De laatste Democratische presidentskandidaat die won in Texas was Jimmy Carter in 1976.

Toch fantaseren sommige Democraten over een overwinning van hun kandidaat Joe Biden in de zuidelijke staat. Democraten vormen in 'liberale' steden als de hoofdstad Austin al langer 'blauwe vlekjes' in een rode zee. Nu hopen Democraten ook in buitenwijken van grootsteden als Dallas en Houston die blauwe vlekjes uit te breiden.