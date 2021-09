Texas voert strikte abortuswet in

De 'Lone Star State' belooft een juridisch strijdtoneel te worden, nu het deelstaatparlement naast een zeer restrictieve kieswet ook een zeer restrictieve abortuswet doordrukt.

Het is een extra binnenlandse kopzorg die Amerikaans president Joe Biden in de nasleep van de Afghaanse crisis kan missen: Texas. Het Hooggerechtshof weigerde donderdagavond laat in een spoedprocedure nipt - met 5 stemmen tegen 4 - de nieuwe abortuswet in de 'Lone Star State' af te blokken. Het gevolg is dat die door de Republikeinse meerderheid in het Texaanse deelstaatparlement van kracht wordt en feitelijk de meeste abortussen buiten de wet stelt.

In hun 'afwijkende opinies' bij het oordeel van het Hooggerechtshof sparen de tegenstemmers hun kritiek op de wet niet. 'Geconfronteerd met een flagrant ongrondwettelijk initiatief die vrouwen verbiedt hun rechten uit te oefenen, heeft een meerderheid van de opperrechters er voor geopteerd het hoofd in het zand te steken', schrijft opperrechter Sonia Sotomayor.

De nieuwe abortuswet - Senate Bill 8 - verbiedt abortus vanaf zes weken zwangerschap. Op dat vlak is Texas niet uniek, elf andere deelstaten - vooral in het zuiden - stemden de jongste jaren gelijkaardige initiatieven die bekend staan als 'heartbeat bills'.

Uniek is wel dat de nieuwe deelstaatwet burgers inschakelt om de wet te doen naleven. Iedereen die met succes iemand voor de rechter sleept die vrouwen geholpen heeft bij een abortus, kan minstens 10.000 dollar beloning ontvangen. Het concept 'helpen' gaat ver. Een vriend(in) die een vrouw financieel steunt of gewoon naar de abortuskliniek rijdt of een priester die de vrouw bijstaat met raad: ze kunnen allemaal door andere burgers voor de rechter gedaagd worden.

'Texas zet een prijs op het hoofd van iedereen die helpt bij een abortus na zes weken, vóór de meeste mensen weten dat ze zwanger zijn', stelde Nancy Northup, voorzitster van de pro-abortusbeweging Center for Reproductive Rights eerder in een mededeling.

De nipte stemming in de spoedprocedure voor het Hooggerechtshof is nog maar het begin van een jarenlange juridische veldslag, die waarschijnlijk ten gronde voor dezelfde opperrechters beslecht zal worden. Het strijdtoneel is uiteindelijk Roe vs. Wade, het oordeel van het Hooggerechtshof uit 1973 - overigens ook op basis van een zaak uit Texas - waarbij de opperrechters oordeelden dat een recht op abortus besloten ligt in het grondwettelijk recht op privacy. Roe vs. Wade is sindsdien een favoriet juridisch doelwit van conservatieve bewegingen in de Verenigde Staten.

