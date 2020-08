TikTok danst houterig mee in techoorlog tussen VS en China

Met de overnamestrijd om de hyperpopulaire videoapp TikTok opent Amerikaans president Donald Trump een nieuw front in zijn digitale koude oorlog tegen China.

TikTok, is dat niet een eindeloze stroom onschuldige filmpjes van tieners die meedansen op de pop- en hiphophits du jour van pakweg Drake, Benee of Megan Thee Stallion? Sinds dit weekend is ByteDance, het Chinese bedrijf achter de hyperpopulaire videoapp, vooral een speelbal die ongemakkelijk meedeint in de steeds agressievere handelsoorlog tussen Peking en Washington.

TikTok: dansen met geopolitieke consequenties.

Vrijdagavond raakte bekend dat de Amerikaanse techreus Microsoft onderhandelt met ByteDance om de TikTok-activiteiten in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland over te nemen. 'We gaan TikTok bannen in de VS', ging Amerikaans president Donald Trump eerst op de rem staan. Na telefonisch contact met Microsoft-CEO Satya Nardella gunt Trump beide partijen nu 45 dagen om tot een deal te komen. Een tussenoplossing, waarbij ByteDance minderheidsaandeelhouder blijft, lijkt uitgesloten. De bottomline is duidelijk: TikTok zal Amerikaans zijn in de VS, of niet zijn.

Take the money and run

Al langer beticht het Witte Huis de meest waardevolle start-up ter wereld, die geschat wordt op ruim 100 miljard dollar, ervan de data van zijn anderhalf miljard - vooral jonge - gebruikers door te spelen aan het communistische regime in Peking. Bewijzen zijn er niet en ByteDance ontkent formeel. Toch wordt erop gewezen dat TikTok anti-Chinese boodschappen weert op zijn platform en leeft de vrees dat het Chinese propaganda verspreidt.

100 miljoen Amerikaanse gebruikers TikTok telt in de Verenigde Staten naar eigen zeggen zowat 100 miljoen - vooral jonge - gebruikers.

'We begrijpen volledig het belang om de bezorgdheden van de president aan te pakken', praatte Microsoft dit weekend Trump naar de mond. Als de overname lukt, komen er strengere veiligheids- en privacyregels bij TikTok. Trump plaatst ByteDance de facto voor het blok: take the money and run. Of je casht meteen op je immense succes, of je verliest de toegang tot zowat 100 miljoen Amerikaanse consumenten en miljarden aan toekomstige inkomsten in de lucratiefste markt ter wereld.

Zeker nu TikTok onlangs gebannen werd in zijn grootste buitenlandse markt, India, slaat de schrik ByteDance-CEO Zhang Yiming om het hart. Een Amerikaanse CEO - Kevin Mayer - voor TikTok aanwerven, duizenden jobs creëren in de VS, tal van lobbyisten inhuren: het lijkt niet te volstaan.

Koekje van eigen deeg

Die verregaande Amerikaanse staatsinterventie in de vrijemarktwerking ontlokt kritiek. 'ByteDance is het onschuldige slachtoffer van een waanzinnige geopolitiek', reageerde Primavera Capital Group, die investeerde in TikTok. 'Dit is een triest resultaat voor ByteDance, voor kapitalistisch ondernemerschap en voor de toekomst van de wereldhandel.'

Anderzijds kan je stellen dat China een koekje van eigen deeg krijgt. Al jaren bant het de Amerikaanse techreuzen Facebook, Twitter en Google. Bittere ironie: net Microsoft plooit zich wel naar de censuurmaatregelen van het communistische regime, waardoor het met de dochterbedrijven Bing en LinkedIn toegang heeft tot de immense Chinese markt.

TikTok is niet het eerst Chinese bedrijf dat de Amerikaanse toorn voelt in Trumps handelsoorlog en zal niet het laatste doelwit zijn. Zo oefenen de VS wereldwijd enorme druk uit om het telecombedrijf Huawei te mijden bij de uitrol van het 5G-netwerk. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kondigde dit weekend aan dat er 'snel' maatregelen komen tegen een reeks Chinese techbedrijven.

Technologische dominantie

Trumps handelsoorlog was van meet af aan vooral een technologische koude oorlog, waarin de strijd om de digitale dominantie in de 21ste eeuw snoeihard gevoerd wordt. Sinds Trump begin 2018 handelsbarrières begon op te werpen is zowat de volledige stroom van ruim 500 miljard dollar aan Chinese goederen naar de VS aan extra importheffingen onderworpen. 'Make America Great Again' door industriejobs weer naar de VS te halen is al vier jaar het mantra. Maar de onderliggende boodschap is: rem de Chinese techrenaissance af.

Het eerst salvo handelssancties was gericht tegen zowat 1.300 hoogtechnologische Chinese producten, die centraal staan in het ambitieuze 'Made in China 2025'-programma. Met de financiële turbo van het enorme staatsapparaat wil China zich in vijf jaar transformeren van de 'fabriek van de wereld' - die westerse kleren, smartphones en prullaria maakt - in een supermacht voor IT, robotica, ruimtevaart, elektrische auto's, biotech en artificiële intelligentie.