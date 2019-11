'Top van het Witte Huis wist wat we deden in Oekraïne'

'We volgden de bevelen van de president.' Dat zei de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, Gordon Sondland, over de druk die de Amerikaanse regering op Oekraïne uitoefende.

Er was sprake van een 'voor wat hoort wat' in het Oekraïnedossier, zei Sondland woensdag tijdens een openbare hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden.