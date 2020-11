Topmagistraat VS stapt op uit onvrede met voortijdig onderzoek naar verkiezingsfraude

Nog voor alle stemmen geteld en gerapporteerd zijn, mogen federale aanklagers in de VS onderzoeken opstarten naar verkiezingsfraude. Dat heeft de minister van Justitie beslist. Uit onvrede met de ongebruikelijke demarche stapt de directeur van de afdeling verkiezingsfraude op.

De Amerikaanse minister van Justitie Bill Barr heeft federale aanklagers maandag in een brief de toestemming gegeven onderzoeken te openen naar mogelijke fraude bij de presidentsverkiezingen, nog voor de stemmen gecertificeerd worden.

Volgens de wet kunnen er procedures begonnen worden bij 'duidelijke en schijnbaar geloofwaardige beweringen van onregelmatigheden'. Maar normaal kunnen aanklagers alleen in gang schieten als de definitieve resultaten zijn bekendgemaakt. Dat kan, afhankelijk van de lokale wetgeving, tot dagen of weken na de verkiezingen op 3 november duren. De staten moeten de gecertificeerde resultaten ten laatste op 8 december aan Washington rapporteren.

'Gestolen' verkiezingen

Met zijn brief geeft Barr openbaar aanklagers nu de toestemming om wel al onderzoeken te voeren. Dat doet hij nadat president Donald Trump had geweigerd om zijn verkiezingsnederlaag tegen Joe Biden toe te geven. Het staatshoofd spreekt van grootschalige fraude en 'gestolen' verkiezingen, zonder bewijzen aan te leveren.

In zijn brief aan de federale aanklagers benadrukt Barr dat die toestemming niet impliceert dat het ministerie over bewijzen van fraude beschikt, maar dat verhinderde niet dat er geen ophef ontstond na de aankondiging. Uit protest tegen Barr's beslissing nam Richard Pilger, de directeur van de juridische afdeling die verkiezingsfraude onderzoekt, prompt ontslag.