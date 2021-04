Topman JPMorgan voorspelt economisch goudlokjescenario

De bloeiperiode van de Amerikaanse economie kan tot ver in 2023 voortduren. Dat voorspelt Jamie Dimon, 's werelds invloedrijkste bankier.

In een 66-pagina's tellende brief aan zijn aandeelhouders, zijn langste schrijfsel tot dusver, toont Jamie Dimon zich opvallend optimistisch over de economische expansieperiode na de coronapandemie. De topman van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan voorspelt dat het economisch herstel in de VS minstens twee jaar zal duren. 'Ik twijfel er niet aan dat de spaaroverschotten van de gezinnen, de grote infrastructuurwerken, de overheidsstimulus en het soepel geldbeleid de Amerikaanse economie een hoge vlucht zullen doen nemen', schrijft de topman.

'Die hausse kan makkelijk tot in 2023 duren', voorspelt Dimon. De topman zegt dat de banken de crisis sterk zijn ingegaan en klaarstaan om gemeenschappen door de storm te loodsen. Hoewel de kredietverstrekkers ook profiteerden van de Amerikaanse stimuleringsmaatregelen, bouwden ze buffers op tegen toekomstige kredietverliezen en presteerden ze goed in stresstests, zegt hij. Dimon wijst ook op de Amerikaanse consumenten, die de stimuleringscheques gebruikten om hun gezinsschuld terug te brengen naar het laagste niveau in 40 jaar. Hun opgepot spaargeld zal tot een 'ongeziene kooplust' leiden zodra de lockdowns zijn afgelopen.

Ik twijfel er niet aan dat de spaaroverschotten van de gezinnen, de grote infrastructuurwerken, de overheidsstimulus en het soepel geldbeleid de Amerikaanse economie een hoge vlucht zullen doen nemen. Jamie Dimon CEO JPMorgan

Volgens Dimon kunnen al die factoren samen leiden tot een goudlokjemoment: een hoge en langdurige groei en een zachtjes stijgende inflatie. Bedreigingen voor dat droomscenario zijn onder meer de opmars van virusvarianten en een snelle of aanhoudende sprong van de inflatie, waardoor de rentetarieven zouden stijgen.

Ongelijkheden

De pandemie heeft grote ongelijkheden veroorzaakt en hun verwoestende gevolgen onder de aandacht gebracht, geeft Dimon mee. Over kwesties als gezondheidszorg en immigratie zijn de mensen hun vertrouwen in de gevestigde orde kwijt, zegt hij. 'Amerikanen weten dat er iets vreselijk mis is gegaan. Ze geven de schuld aan het leiderschap: de elite, de machtigen, de besluitvormers - in de regering, in het bedrijfsleven en in de burgermaatschappij. Dat is volkomen terecht, want wie moet anders de schuld op zich nemen?'

Dimon, die de grootste en winstgevendste Amerikaanse bank in de geschiedenis leidt, waarschuwde de aandeelhouders ook voor de ontwrichting van zijn sector door technologische veranderingen. Traditionele banken krijgen een krimpende rol in het financieel systeem. 'De banken worden geconfronteerd met enorme concurrentiebedreigingen vanuit vrijwel elke hoek', schrijft hij. 'Fintech and big tech are here… big time!'