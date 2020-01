Toprepublikein Bolton geeft Democraten extra munitie in afzettingsproces

De voormalige Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton heeft met zijn nieuwe boek een bommetje gedropt in de VS. President Donald Trump heeft Oekraïne wel onder druk gezet om zijn rivaal Joe Biden zwart te maken, schrijft hij.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense collega Volodimir Zelensky wel degelijk gechanteerd. De Democraten herhalen het al maanden, maar dit weekend kregen ze bijval van een notoire Republikeinse havik: Trumps voormalige veiligheidsadviseur John Bolton.

De man met de befaamde walrussnor, die in september ontslagen werd, beschrijft in een nieuw boek hoe Trump hem vertelde dat hij 391 miljoen dollar militaire hulp aan Oekraïne wilde stopzetten tot het land een onderzoek instelde tegen zijn Democratische rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter. De vraag of die quid pro quo - of 'voor wat, hoort wat' - er was, staat centraal in het impeachmentproces dat maandag aan zijn tweede week begon.

Boltons boek is nog niet verschenen, maar in het Witte Huis circuleerde wel een manuscript ter nalezing, een verplichting voor voormalige medewerkers van de president. Meerdere bronnen lekten de inhoud daarvan aan de krant The New York Times, die het nieuws naar buiten bracht.

Explosief materiaal

Dat Bolton zich als veiligheidsadviseur verzette tegen de pogingen om Zelensky onder druk te zetten was al langer bekend. Hij zou ze vergeleken hebben met 'The Godfather'-praktijken en een drugsdeal, waaraan hij op geen enkele manier wou meewerken. Bolton is weliswaar niet de eerste ingewijde die naar Trumps chantagepogingen verwijst. Onder meer Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, deed hetzelfde in zijn getuigenis in het Huis van Afgevaardigden. Hij is wel de eerste Republikeinse topfiguur die dat doet.

De zeven Democraten die de taak hebben gekregen om Trump in de Senaat aan te klagen, hadden het zondag over 'explosief materiaal' en riepen op Bolton als getuige te horen. 'In het proces in de Senaat moet de volledige waarheid onderzocht worden en Bolton heeft essentiële informatie om daaraan bij te dragen', klonk het in een gemeenschappelijke verklaring.

Cruciaal moment

Het nieuws komt op een cruciaal moment in het impeachmentproces. Later deze week beslissen de senatoren of ze al dan niet nieuwe getuigen en documenten laten aanrukken voor ze hun eindoordeel vellen. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze nog deze week over de eventuele afzetting van Trump stemmen, voor de eerste Democratische voorverkiezing op maandag 3 februari en Trumps State of the Union een dag later.

Maandag bevestigde Bolton dat hij wil getuigen als hij gedagvaard wordt, al is daar voorlopig geen meerderheid voor in de door de Republikeinen gecontroleerde Senaat. De vraag is of het lek daar verandering in kan brengen, want er zijn maar vier Republikeinse overlopers nodig.

Twitter

Op de uitkomst van het afzettingsproces zal een eventuele getuigenis weinig invloed hebben. De kans is onbestaande dat de Republikeinen hun president laten vallen. Maar Bolton kan wel Trumps blazoen besmeuren en zijn kansen doen slinken om in november herverkozen te worden.