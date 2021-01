Donald Trump verspreidde vannacht een nieuwe boodschap via Twitter dat zijn profiel weer openstelde. Daarin roept hij - nadat hij eerder opruiende taal had gesproken - op tot verzoening en veroordeelt hij de 'gruwelijke aanval' die plaatsvond in het Capitool.

Donald Trump is 'verontwaardigd' over het geweld van woensdag waarbij het Capitool bestormd werd door een bonte mengeling van Trump-aanhangers.

Trump deelde een videoboodschap via Twitter dat zijn account opnieuw heeft opengesteld. Op Facebook daarentegen blijft Trump twee weken gemuilkorfd. Trump gebruikte woensdag sociale media om de demonstranten in Washington te loven en op te hitsen.

Trump was vannacht in een andere stemming en noemde de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers een 'gruwelijke aanval'. 'Net zoals alle Amerikanen ben ik verontwaardigd over het geweld, de wetteloosheid en de herrie. De demonstranten die zijn binnengedrongen in het Capitool, hebben de hoofdzetel van de Amerikaanse democratie bevuild.'

'Aan hen die hebben deelgenomen aan daden van geweld en vernieling: jullie vertegenwoordigen ons land niet. En aan hen die de wet overtraden: jullie zullen boeten.'

Trump leek zich ook neer te leggen bij het toekomstige presidentschap van de Democraat Joe Biden. 'Nu het Congres de uitslag heeft bekrachtigd, zal er een nieuwe regering aantreden op 20 januari. Mijn focus verplaatst zich nu naar het verzekeren van een soepele, ordentelijke en naadloze machtsoverdacht', zei Trump. 'Dit moment vraagt om herstel en verzoening.'

Opvallend is ook dat Trump in zijn videoboodschap verklaarde dat hij na de bestorming 'onmiddellijk de Nationale Garde en de federale ordediensten' inzette om het Capitool te beveiligen en om de indringers uit het gebouw te zetten. Volgens verschillende media was het namelijk vicepresident Mike Pence die daartoe beslist

Ministers stappen op

De machtsoverdracht van Trump aan Biden - die de herculesopdracht krijgt om de diepe maatschappelijke kloof te lijmen - gebeurt officieel op 20 januari. Maar intussen klinkt de roep om Trump al sneller af te zetten steeds luider, niet enkel bij de Democraten maar ook binnen de Republikeinse partij.

Enkele ministers hebben al genoeg van Trump van en hebben hun ontslag ingediend. Minister van Transport Elaine Chao was de eerste. Minister van Onderwijs Betsy DeVos volgde wat later . 'Er kan niet ontkend worden welke uitwerking uw retoriek op de situatie heeft gehad. En dat is het keerpunt voor mij, zo staat volgens de krant New York Times in de brief waarin DeVos haar ontslag aanbiedt.