Trump: 'Ik voel me krachtig'

Ondanks kritiek van de topexpert infectieziektes van de Amerikaanse overheid is president Donald Trump begonnen aan een reeks verkiezingsrally's met duizenden mensen.

De Amerikaanse president heeft maandag voor het eerst sinds zijn besmetting met het coronavirus een verkiezingsmeeting gehouden. 'Ik voel me zo krachtig', vertelde Trump aan duizenden juichende aanhangers op een event in Florida.

'Ik heb het gehad. Nu zeggen ze dat ik immuun ben. Ik voel me zo krachtig', riep een strijdvaardige en provocerende Trump zijn fans op de luchthaven van Sanford toe. Slechts weinigen onder hen droegen een mondmasker op het openluchtevenement. 'Ik kan zo in de menigte wandelen (…) en iedereen zoenen, de mannen en de prachtige vrouwen', schertste hij.

Het was de eerste grote meeting van Trump sinds hij een week geleden het hospitaal verliet na een besmetting met het coronavirus. Voor aanvang van het event beklemtoonde het medische teams van het Witte Huis dat Trump 'opeenvolgende dagen' negatief heeft getest en niet langer besmettelijk is voor andere mensen.

Kloof met Biden

In de laatste rechte lijn naar de presidentsverkiezingen van 3 november hoopt de Republikein alsnog de kloof te dichten met zijn Democratische uitdager Joe Biden. In het gemiddelde van de peilingen ligt Trump tien procentpunt achter op Biden. In Florida, een staat die al jaren met een miniem verschil wordt gewonnen, ligt Biden vijf procentpunt voor.