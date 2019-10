Trump: 'Ook China moet onderzoek naar Bidens opstarten'

De Amerikaanse president beweert dat Joe en Hunter Biden zich niet enkel in Oekraïne, maar ook in China misdragen hebben.

De Democraten hebben vorige week een onderzoek naar een impeachment-procedure tegen Trump opgestart, naar aanleiding van een telefoongesprek dat Trump op 25 juli had met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Uit de transcriptie blijkt dat Trump meermaals bij Zelenski heeft aangedrongen een onderzoek naar Joe en Hunter Biden te openen. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen.

Even erg

Toen de Amerikaanse president donderdag in Washington daarover vragen kreeg van journalisten, herhaalde hij dat een Oekraïens onderzoek naar de activiteiten van de familie Biden noodzakelijk is. 'Als ik president Zelenski zou zijn, zou ik aanbevelen een onderzoek op te starten', klonk het.

Maar hij ging nog een stap verder en benadrukte ook de noodzaak van een Chinees onderzoek. 'Ook China zou een onderzoek naar de Bidens moeten opstarten. Want wat er in China gebeurde, is ongeveer even erg als wat in Oekraïne gebeurd is', verklaarde hij.