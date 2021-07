Trump Organization en financieel topman aangeklaagd voor belastingontduiking

Het gonsde al enkele dagen dat de Trump Organization, dat de zakelijke belangen van Donald Trump beheert en geleid wordt door zijn zonen, in het vizier van justitie was gekomen. Nu blijkt dat er niet minder dan vijftien tenlasteleggingen zijn. Financieel directeur Allen Weisselberg en het vehikel van Trump zouden samengespannen hebben om de Amerikaanse fiscus te misleiden door allerlei voordelen toe te kennen aan werknemers, zonder daarop belastingen te betalen.

De 73-jarige Weisselberg staat te boek als een trouwe adjudant van Trump. Hij werkt al 48 jaar voor de familie en is de enige persoon - die niet de naam Trump draagt - aan wie de voormalige president het beheer over zijn kapitaal toevertrouwt. Zelf zou de financieel directeur geen belastingen betaald hebben op een bedrag van 1,7 miljoen dollar aan extralegale voordelen. Het gaat onder meer om gratis appartementen, wagens en zelfs schoolgeld voor één van zijn kleinkinderen.

Opdoffer voor Trump

Zelf blijft de voormalige Amerikaanse president buiten schot. Toch is een vervolging van de Trump Organization een opdoffer voor Trump, die altijd ontkend heeft dat er uitwassen waren binnen zijn bedrijf. Hij hekelde het 'politiek gemotiveerde' onderzoek naar de mogelijke ontduiking en noemde Weisselberg een 'pion' die gebruikt wordt om hem te beschadigen. 'Ultralinkse aanklagers in New York hebben het op me gemunt', reageerde Trump vanuit Texas.