Trump: 'Republikeinen wonnen ondanks zeer vijandige media'

De Amerikaanse president Donald Trump klopt zichzelf op de borst voor de verkiezingsoverwinning van de Republikeinen. 'Kandidaten die mijn steun wilden, wonnen. Wie die niet wilde, verloor. Spijtig.'

'De Republikeinen hebben een grote overwinning behaald in de Senaat en de verwachtingen overtroffen in het Huis van Afgevaardigden, ook al hadden ze veel minder geld dan de Democraten en was er een zeer vijandige mediaverslaggeving', zo reageerde de Amerikaanse president Donald Trump op zijn eerste persconferentie na de verkiezingen.

'Door de inspanningen van de jongste weken is de blauwe golf, als er al zoiets bestaat, uitgebleven. De geschiedenis zal aantonen wat voor een fantastisch werk we gedaan hebben', voegde hij er nog aan toe.

Beste resultaat in decennia

Hij roemde vooral de verkiezingsoverwinning in de Senaat. 'Het resultaat in de Senaat is het beste voor een zittende president in decennia. We hebben er waarschijnlijk drie senatoren bij, misschien zijn het er twee, misschien vier. Obama verloor er zes', stipte hij droogjes aan. 'We hebben nu het grootste aantal Republikeinse senators in 100 jaar.'

Het resultaat in de Senaat is het beste voor een zittende president in decennia. Donald Trump Amerikaans president

Over de tegenvallende resultaten in het Huis van Afgevaardigden weidde hij minder uit. Al liet hij wel vallen dat uitzonderlijk veel Republikeinen op pensioen gingen en dat het voor nieuwkomers moeilijker is verkozen te geraken.

De president schrijft de verkiezingsoverwinning helemaal op eigen conto. 'Kandidaten die kozen voor mijn beleid van lage belastingen, minder regels, sterke grenzen wonnen. Wie mijn steun niet wou, verloor. Spijtig.'

Beter in spelletjes

Hij stak zijn hand uit naar Nancy Pelosi, die mogelijk de nieuwe Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden wordt. 'Ik hoop dat we goed kunnen samenwerken. Er zijn veel redenen om dat te doen. Pelosi sprak over eenheid en samenwerking tussen onze partijen, en dat waardeer ik heel erg. De tijd zal uitmaken hoe dat uitdraait.'

Hij riep de Democraten wel op geen onnodige onderzoeken te voeren en geen spelletjes te spelen 'want wij zijn daar toch beter in'. Volgens Trump kunnen beide partijen elkaar vinden in thema's als infrastructuur en gezondheidszorg.