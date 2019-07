Trump-aanhangers scanderen 'stuur haar terug' over Ilhan Omar

Trump heeft tijdens een campagnetoespraak in Greenville, North Carolina opnieuw uitgehaald naar het Democratische parlementslid Ilhan Omar en drie van haar partijgenoten. Hij viel in het bijzonder Omar aan, die als kind met haar familie uit Somaliƫ naar de VS vluchtte. De president beschuldigde de 36-jarige moslima ervan antisemitische uitspraken te hebben gedaan. Het publiek scandeerde vervolgens 'send her back', 'stuur haar terug'.