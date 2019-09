Trump-administratie heropende onderzoek naar e-mails Hillary Clinton

De administratie van de Amerikaanse president Donald Trump heeft het onderzoek naar de e-mails van Trumps voormalige rivaal Hillary Clinton heropend. Dat schreef The Washington Post zaterdag.

Clinton had tijdens haar termijn als minister van Buitenlandse Zaken onrechtmatig een private mailserver voor haar communicatie gebruikt. De FBI rondde haar onderzoek af met de evaluatie "grote nalatigheid", maar zag er geen strafbare feiten of intenties in.

De kwestie was een hot item tijdens de verkiezingen van 2016. Trump gebruikte ze om Clinton tijdens de campagne zwart te maken, en toenmalig FBI-directeur James Comey kondigde elf dagen voor de verkiezingen aan dat een onderzoek geopend werd naar nieuwe e-mails die gevonden werden. Uiteindelijk liet de FBI twee dagen voor de verkiezingen weten dat ook uit dat onderzoek bleek dat Clinton geen crimineel gedrag had vertoond, maar volgens Clinton was het nieuwe onderzoek wel de reden voor haar verkiezingsnederlaag.

Volgens The Washington Post heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het onderzoek naar de e-mails in 2018 opgestart, werd het geleidelijk aan weer stopgezet, om in augustus 2019 opnieuw te worden opgepikt.

Bronnen hebben aan The Washington Post gemeld dat de afgelopen weken tot 130 ambtenaren werden gecontacteerd door de State Department. Ze kregen te horen dat e-mails die ze jaren geleden verstuurd hadden met terugwerkende kracht geklasseerd werden en nu een potentieel veiligheidsrisico zijn, zo blijkt uit brieven de krant kon inkijken.

Impeachment

Het nieuws komt er enkele dagen nadat de Democraten een impeachmentprocedure tegen Trump hebben gelanceerd, nadat informatie uitlekte over een dubieus telefoongesprek tussen hem en zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski. Tijdens dat gesprek probeerde Trump Zelenski onder druk te zetten om een onderzoek te voeren naar voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter.

Volgens een verantwoordelijke van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de heropening van het onderzoek niets te maken met wie er nu in het Witte Huis zit. "Miljoenen e-mails overlopen duurt nu eenmaal ongeveer 3,5 jaar", klinkt het.

Een voormalige verantwoordelijke van de administratie noemt de beslissing echter een manier voor de Republikeinen om het probleem van de e-mails van Clinton in leven te houden, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020, nu Trump een impeachmentprocedure boven het hoofd hangt.