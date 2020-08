Trump-adviseur Kellyanne Conway stopt

Conway maakte dat zondagavond laat bekend op Twitter. Ze zegt dat het vertrek haar eigen keuze is, zodat ze zich meer op haar familie kan focussen.

De 53-jarige Conway stond in 2016 aan het hoofd van de presidentscampagne van Trump, nadat hij eerder Paul Manafort had ontslagen als campagneleider. Manafort zelf was als campagneleider Corey Lewandowski opgevolgd.