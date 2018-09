Trump afwezig op uitvaart McCain

Washington neemt vandaag afscheid van de Republikeinse senator John McCain. President Donald Trump is de opvallende afwezige.

Senator John McCain stierf een week geleden op 81-jarige leeftijd na een felle strijd tegen kanker. De voormalige oorlogsveteraan en presidentskandidaat groeide de voorbije jaren uit tot het politieke geweten van de Republikeinse partij met zijn harde kritiek op het beleid van huidig president Donald Trump.

De uitvaartplechtigheid vandaag in Washington werd zorgvuldig georkestreerd door McCain zelf. Twee ex-presidenten, de Democraat Barack Obama en de Republikein George Bush Jr. nemen het woord in de plechtigheid in de kathedraal, en dat op uitdrukkelijke vraag van McCain.

Boodschap van respect en eenheid

Bush en Obama werden in respectievelijk 2000 en 2008 verkozen tot Amerikaans president. McCain beet bij de Republikeinse voorverkiezingen in het zand tegenover Bush junior. In 2008 haalde de volgens McCain 'onervaren' Barack Obama het van het van McCain en diens running mate Sarah Palin.

Huidig president Donald Trump was niet welkom op de dienst. Ook dat is een beslissing van McCain en zijn familie. De afwezigheid van een zittend president is erg ongewoon voor dit soort plechtigheden. McCain stuurt zo posthuum een krachtig en niet mis te verstaan signaal van Amerikaanse eenheid en van respect voor politieke tegenstanders.

Opvallend is dat ook de running mate van tien jaar geleden, Sarah Palin, niet is uitgenodigd op de uitvaart. McCain had eerder al aangegeven de keuze voor Palin te betreuren. Hij zag in de keuze voor de oerconservatieve Palin een van de belangrijkste redenen waarom hij niet verkozen werd.

Ook de dragers van de lijkkist werden zorgvuldig geselecteerd door de familie. Die keuze toont de samenwerking met heel uiteenlopende politieke figuren aan, een reputatie die McCain cultiveerde. Het gaat onder meer om acteur en politiek activist Warren Beatty, de onafhankelijke ex-burgemeester van New York Michael Bloomberg, de voormalige liberale senator Russ Feingold en de Democratische senator Gary Hart.

Begrafenis zondag

De lijkkist van senator Mc Cain werd vrijdag overgebracht naar het Kapitool. De begrafenisstoet zal op weg naar de kathedraal halt houden bij het gedenkteken voor de Vietnam veteranen.McCain zat 5,5 jaar gevangen in Indochina.

De 85-jarige voormalige veiligheidsadviseur Henry Kissinger, die mee verantwoordelijk was voor de Vietnam-oorlog, is een centrale spreker op de plechtigheid in de kerk, net als dochter Meghan McCain en echtgenote Cindy. Die laatste zal mogelijk het mandaat van haar man als senator overnemen tot 2020.