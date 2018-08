Trump annuleert reis Pompeo naar Noord-Korea

'Ik heb het gevoel dat we onvoldoende vooruitgang boeken in de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland,' liet de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag op twitter weten. Trump sommeerde in één adem zijn minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, om diens bezoek aan Noord-Korea volgende week te annuleren.

Het zou al zijn vierde bezoek van Pompeo aan het communistische regime zijn - het tweede sinds de historische ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un in juni in Singapore. Maar zo ver komt het voorlopig dus niet.

Handelsrelaties met China

'De warmste groeten aan Kim'

Het internationaal agentschap voor atoomenergie IAEA, publiceerde maandag een rapport over de Noord-Koreaanse kernactiviteiten. Daarin staat dat niets erop wijst dat Noord-Korea de nucleaire activiteiten heeft stopgezet. Het regime in Pyongyang legde ook de beloofde vernietiging van de raketbasis begin augustus stil. Beide elementen druisen in tegen de afspraken die Trump en Kim in juni maakten.