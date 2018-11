Trump bant kritische CNN-journalist

Tijdens de persconferentie over de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten woensdag haalde Amerikaans president Donald Trump zwaar uit naar CNN-reporter Jim Acosta. ‘U bent een verschrikkelijke, onbeschofte persoon’, wierp hij hem toe.

Toen Acosta Trump een vraag stelde over het lopende Rusland-onderzoek van de speciale aanklager Robert Mueller, reageerde Trump als door een wesp gestoken. ‘Wanneer u fake news de wereld instuurt, zoals CNN doet, bent u de vijand van het volk. CNN zou zich moeten schamen iemand als Acosta in dienst te nemen.’

Na afloop werd Acosta's accreditatie ingetrokken. Hij mag geen persconferenties in het Witte Huis meer bijwonen. Sarah Huckabee Sanders, Trumps woordvoerster, verzekerde dat de president 'gelooft in vrije pers' en ook geen probleem heeft met kritische vragen. Volgens haar had Acosta een stagiaire aangeraakt 'die enkel haar job probeerde te doen'. Op beelden is te zien dat de vrouw probeerde de microfoon van de journalist af te pakken.