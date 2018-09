Trump bedreigt nieuw handelsoverleg nog voor het begint

De Verenigde Staten blazen warm en koud in hun handelsoorlog met China. Er komen nieuwe onderhandelingen met Peking, maar Trump dreigt die als ‘bad cop’ te saboteren.

Met een welgemikte tweet haalde Donald Trump zijn minister van Financiën, Steven Mnuchin, onderuit. Die had China donderdag uitgenodigd voor een hervatting van het handelsoverleg. Maar Trump temperde enkele uren later het optimisme dat er snel een einde komt aan de uitdijende handelsoorlog. ‘We staan niet onder druk om een akkoord te sluiten met China, zij staan onder druk om een akkoord met ons te sluiten.’

Peking had nochtans positief gereageerd op de uitgestoken hand van Mnuchin. ‘We hebben altijd volgehouden dat een escalatie van het handelsconflict in niemands belang is’, zei Buitenlandse Zaken. Ook in Washington klonk verzoenende taal. ‘Het is beter met elkaar te praten dan niet te praten’, zei Larry Kudrow, de economische adviseur van het Witte Huis. Hij hield zich echter op de vlakte over de slaagkansen van het nieuwe overleg: ‘Ik garandeer niets’.

Onze markten floreren, de Chinese storten in elkaar. Donald Trump Amerikaanse president

Met zijn uithaal dreigde Trump het overleg te torpederen nog voor dat begonnen is. Het illustreert dat niet iedereen in het Witte Huis op een lijn zit. De president is vastbesloten de Chinezen de duimschroeven aan te draaien door de introductie van forse invoertarieven. Hij heeft de steun van zijn handelsgezant Robert Lighthizer en zijn handelsadviseur Peter Navarro. Aan de andere kant staan Mnuchin en Kudrow.

Strijd

De VS en China zijn al maanden verwikkeld in een bitse handelsstrijd, die de financiële markten wereldwijd opschudt. Trump opende de oorlog door uit te pakken met 50 miljard dollar (43 miljard euro) aan invoertarieven op onder andere Chinees staal en aluminium, waarop Peking terugsloeg met maatregelen voor eenzelfde bedrag. Het conflict laaide op nadat Trump vorige week had gedreigd met heffingen op een extra 467 miljard aan Chinese producten. Daarmee zou hij de volledige Chinese export naar de VS treffen.

De Republikein is ervan overtuigd dat hij met zijn harde aanpak China op de knieën kan dwingen. Volgens hem hebben de Chinezen door oneerlijke handelspraktijken de VS opgezadeld met een enorm handelstekort van zowat 376 miljard dollar. Trump maakt zich sterk dat hij die balans opnieuw in evenwicht kan brengen dankzij invoerheffingen. Ook dringt hij er bij Amerikaanse bedrijven, waaronder Apple, op aan hun productie uit China te verhuizen naar de VS.

In een tweet beweerde Trump dat de sancties de Chinese economie pijn beginnen te doen. ‘Onze markten floreren, die van hen storten in elkaar.’ Nieuwe cijfers gaven gisteren alvast aan dat de economische motor in China stilaan begint te sputteren. De investeringen in vaste activa - huizen, fabrieken en spoorwegen - stegen in de eerste acht maanden bijvoorbeeld met 5,3 procent. Dat was het laagste cijfer in 23 jaar.

De Chinese regering probeert het tij te keren door maatregelen te nemen die de economie moeten aanzwengelen. Banken kregen de opdracht sneller krediet te verlenen aan kleinere bedrijven en Peking pompte miljarden in de financiële sector om de financieringskosten omlaag te krijgen. Maar het regime heeft weinig manoeuvreerruimte omdat eerdere stimuleringsplannen de banken hebben opgezadeld met oninbare leningen.

Druk op Xi

Het handelsconflict met de Amerikanen zet druk op het Chinese bewind. Critici verwijten Peking dat het zijn toevlucht neemt tot simpele tegensancties, zonder een coherente strategie uit te werken om de VS te counteren. Vooral president Xi Jinping ligt onder vuur omdat hij Trump heeft onderschat. De Amerikaanse president werd te lang gezien als iemand die blaft maar nooit zou bijten.