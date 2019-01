Trump beëindigt shutdown voor drie weken

Trump kondigde de deal vrijdag aan. Hij stemde in met een begrotingsvoorstel voor drie weken. Daarmee kunnen de 800.000 ambtenaren die thuiszitten of doorwerken zonder salaris te krijgen, tijdelijk worden betaald.

Tijdens een persconferentie aan het Witte Huis zei Trump nog dat de ambtenaren zo snel mogelijk betaald worden. Trump bleef wel zijn idee van een muur aan de grens met Mexico verdedigen. De komende drie weken gaan Democraten en Republikeinen verder onderhandelen over zo'n muur. Democraten zijn het fundamenteel oneens over de bouw ervan. Volgens bepaalde congresleden zou er in het tijdelijk akkoord geen sprake zijn van toegevingen van geld voor de muur.

Van Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, wordt verwacht dat hij zijn gewicht in de schaal zal leggen om de financiering van drie weken te laten goedkeuren.

Er was steeds meer protest van overheidspersoneel. Honderden vluchten bleven aan de grond of hadden vertraging in de regio van New York en Philladelphia omdat steeds meer luchtverkeersleiders zich ziek meldden.