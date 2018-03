De Amerikaanse president Donald Trump voert bij presidentieel decreet een importheffing in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium

Dat meldt het Witte Huis. Een eventuele opheffing van die importtarieven is bespreekbaar, maar dan via overleg land per land. Momenteel geldt de uitzondering enkel voor de NAFTA-partners Mexico en Canada. De tarieven voor staalimport worden binnen twee weken van kracht.