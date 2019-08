Trump belooft Britten na brexit 'grootste handelsakkoord ooit'

De Amerikaanse president Donald Trump verschoof op de G7-top in het Franse Biarritz zijn pionnen op het schaakbord van de wereldhandel.

Een belangrijk handelsakkoord met Japan en de belofte van goede handelsrelaties met Groot-Brittannië. Ziedaar Trumps moves op de G7-top in Biarritz. Voor de vraag van zijn G7-collega's om de handelsoorlog met China te stoppen, bleef hij doof.

Geflankeerd door de Japanse premier Shinzo Abe kondigde Trump een principeakkoord over handel aan. De VS en Japan waren al maanden aan het onderhandelen over wat hij al vaak de "unfaire" handelsrelaties tussen beide landen noemde. Wat er nu uit de bus is gekomen, is volgens Trump een "zeer groot akkoord".

Japanse auto's

Amerika zal meer landbouwproducten kunnen uitvoeren naar Japan. Volgens Japanse media zou Japan de invoerrechten op Amerikaans runds- en varkensvlees verlagen. In ruil dalen de Amerikaanse douanerechten op een reeks Japanse industriële producten. De invoerrechten op Japanse auto's blijven voorlopig ongewijzigd, al wordt daarover later verder onderhandeld.

Trump had ook een eerste ontmoeting met de nieuwe Britse premier Boris Johnson en beloofde dat er snel na de Brexit een "zeer groot handelsakkoord - het grootste ooit" zal komen tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk. Johnson is volgens Trump de juiste man om de Brexitsaga tot een goed einde te brengen. "Hij is de man die nodig is om het werk gedaan te krijgen".

Invoertarieven

De leiders van de belangrijkste industrielanden zijn echter bang voor de handelsoorlog die Trump momenteel voert met China. De markten reageren nerveus en de zaak dreigt grote gevolgen te hebben voor de wereldhandel. Maar Trump bindt niet in, al leek het even zo.